Ещё
В ЛДПР не поддержали инициативу о запрете проводить детей в колясках в метро
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ЛДПР не поддержали инициативу о запрете проводить детей в колясках в метро 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Заместитель председателя Госдумы, член партии ЛДПР Игорь Лебедев назвал недопустимыми поправки в правила пользования метрополитенами, предложенные министерством транспорта РФ. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Какая опасность может угрожать ребенку в коляске, который находится в поезде, на станции или тем более в переходе? Почему он должен шагать самостоятельно или, что вероятнее, мама и папа должны тащить его на руках?Поэтому министр транспорта Максим Соколов должен или оплатить такси всем, кому нужно отвезти ребенка в поликлинику, к бабушке, в гости и так далее. Или пусть публично дает по шапке своим подчиненным, не позаботившимся о комфорте самых маленьких пассажиров и их родителей», — приводятся в материале слова И. Лебедева.
Депутат не поддержал предложение Минстранса РФ и заявил, что нельзя создавать дополнительные неудобства родителям. Он предложил создавать условия доступной среды в метро для всех категорий граждан, в том числе и для родителей с детьми.
«Предпринять усилия по формированию в российских метрополитенах доступной среды, оборудовать не только новые, но и старые станции метро подъемниками для колясок, которыми смогут пользоваться как родители маленьких детей, так и инвалиды», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ со ссылкой на проект документа, опубликованный на портале проектов нормативно правовых актов, сообщали, что Минтранс обяжет уступать место в метро инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми. Кроме этого, разработанный ведомством проект правил вменяет пассажирам в обязанность снимать рюкзаки, а также запрещает перевозить детей в колясках и запускать в подземке дроны.
Агентство «Москва»: последние новости
В.Милонов предложил давать мужчинам 14-дневный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка Врачи в Подмосковье спасли жизнь новорожденной весом менее 500 гр. Служба крови ФМБА: Возраст доноров существенно снизился за последние 10-15 лет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать28
За какой секс женщины готовы платить24
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь5
Женщины разделись во имя уродства17
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение