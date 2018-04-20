В ЛДПР не поддержали инициативу о запрете проводить детей в колясках в метро

«Какая опасность может угрожать ребенку в коляске, который находится в поезде, на станции или тем более в переходе? Почему он должен шагать самостоятельно или, что вероятнее, мама и папа должны тащить его на руках?Поэтому министр транспорта Максим Соколов должен или оплатить такси всем, кому нужно отвезти ребенка в поликлинику, к бабушке, в гости и так далее. Или пусть публично дает по шапке своим подчиненным, не позаботившимся о комфорте самых маленьких пассажиров и их родителей», — приводятся в материале слова И. Лебедева.

Депутат не поддержал предложение Минстранса РФ и заявил, что нельзя создавать дополнительные неудобства родителям. Он предложил создавать условия доступной среды в метро для всех категорий граждан, в том числе и для родителей с детьми.

«Предпринять усилия по формированию в российских метрополитенах доступной среды, оборудовать не только новые, но и старые станции метро подъемниками для колясок, которыми смогут пользоваться как родители маленьких детей, так и инвалиды», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на проект документа, опубликованный на портале проектов нормативно правовых актов, сообщали, что Минтранс обяжет уступать место в метро инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми. Кроме этого, разработанный ведомством проект правил вменяет пассажирам в обязанность снимать рюкзаки, а также запрещает перевозить детей в колясках и запускать в подземке дроны.