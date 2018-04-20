На Уралмаше нашли пропавшего 4 дня назад школьника

История с исчезновением 11-летнего Алексея Звягина закончилась благополучно. Ребёнка нашла мама, которая прочёсывала окрестности. А полицейские в этот момент просматривали все подвалы домов. Школьник нашёлся возле торгового центра на улице Восстания.

— Сейчас жизни и здоровью 11-летнего мальчика ничего не угрожает. В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее была информация, что мальчик ушёл из дома 16 апреля после ссоры с мамой. Родители обратились в поисковый отряд, а полиция подключилась к поискам после публикации в СМИ.

Стражам порядка ещё предстоит опросить маму и ребёнка и определить причину ухода мальчика. Теперь маму ребёнка ждёт штраф, а семью поставят на учёт комиссии ПДН.