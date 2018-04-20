Супруг Ким Кардашьян просит родить ему четвертого ребенка

Ким Кардашьян и Канье Уэст, которые сейчас воспитывают троих детей — 4-х летнюю Норт, двухлетнего Сейнта и 3-месячную малышку Чикаго, объявили, что готовы стать родителями в четвертый раз. У самой Ким четыре сестры и один брат, поэтому она совсем не против большой семьи. При этом главным инициатором появления в доме еще одного ребенка является Канье. Музыкант очень хочет, чтобы у него появился еще один сын. Правда, на этом супруги и остановятся. Ким уточнила, что четвертый ребенок станет последним. «Я вряд ли управлюсь больше, чем с четырьмя детьми, ведь тогда я не смогу уделить каждому достаточно времени», — справедливо заметила звезда реалити в одном из выпусков шоу «Семейство Кардашьян».

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Ким не будет рожать сама. Они с мужем вновь воспользуются услугами суррогатной матери. Первые две беременности звезды прошли с осложнениями, и врачи предупредили, что следующая станет угрозой ее жизни и здоровью. При этом Ким все же попыталась забеременеть и сделала ЭКО, но эмбрион не прижился. Ким долго не могла свыкнуться с мыслью, что их с Канье третьего ребенка вынашивает не она.