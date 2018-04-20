«Зацеперы не пойдут Россию защищать. По сути, это — секта»

«Мой сын погиб в 16 лет. Виной тому была провоцирующая его ситуация, о которой говорить в СМИ я бы не хотела. В компанию зацеперов мой сын попал через школу. В зацеперстве проявляется ведь становление мужчины. Моего сына поймали на „слабо“. Это было смертельное пари. Перед этим он катался всего два раза (я читала его переписку). Этот поступок невозможно было отследить.

Моя семья относительно благополучная. Никакого семейного конфликта трагическому событию не предшествовало. Я же человек сухой и жесткий. Я не умею пожалеть лишний раз, подойти, обнять. Возможно, ему не хватало мягкости.

Дима был очень хорошим ребенком. В 14 лет сам в деревне перекрыл крышу. Какие-то девиации у него, конечно, были. Но так, чтобы я с ним вступала в какой-то серьезный конфликт, — такого не было.

Он был очень ответственным. Он рос с двумя сестрами. Постоянно ухаживал за младшей. Папа на инвалидности — Дима постоянно к нему ездил. Мой сын начал подрабатывать с 8 лет! Хотя я всегда была человеком обеспеченным. Он шел своим путем. Зацеперство же сработало для него как путь самоутверждения.

Ему, как и многим мальчикам, пришлось пережить в школе эдакую „прописку“. Я виню также компьютерные игры. В них смерть — не смерть. Дети перестали чувствовать границы опасности. Дети будут стоять сегодня и смеяться над кем-то: „Вон, смотри, как прикольно человек горит“. Раньше не было такого простодушного хладнокровия. У современных подростков произошло эмоциональное выгорание.

Среди зацеперов есть и девочки, которым нравятся „опасные“ мальчики. Это гормональный бум.

Больше всего зацеперов в России приходится на Москву и Питер, то есть на мегаполисы. Молодежи элементарно скучно. В этих городах внутри у изнеженных мальчиков кричит протест. В деревне у молодежи и времени на это нет.

Зацеперство — это веяние с Запада. Им нужна наша земля. Зачем бороться с целой нацией, когда можно детей начать выбивать. Началось все с ЭМО. Потом были готы. Теперь все эти экстремальные движения. А сегодня еще и „АУЕ“. Зацеперстово же построено на провокациях самооценки. „Я не такой лох, как тот ботаник“… Все эти группы смерти, в том числе и зацеперство, объединяет одна идеология. У каждой такой организации свой психотип детей.

Зацеперство в целом нельзя связывать с той же наркоманией. Лидеры движения могут быть в этом грешны, но многие чужды этому. Зацеперство по структуре своей — это секта. У лидеров этой секты всегда есть почему-то деньги. Они появляются ни с того ни с сего.

Главные идеи зацеперства: свобода передвижения, мы никому и ничем не обязаны. Многие из них отрицательно относятся к семьям. Детей они стараются приучить к этому же. Кто-то стал зацепером потому, что мама по заднице дала. А кто-то потому, что он хочет быть сильным, ловким и умелым.

Бороться с этим можно перекидыванием ребенка во что-то созидательное. Раньше была игра „Зарница“. Многие из детей могли бы стать отличным разведчиками, диверсантами и шпионами. Сегодня же все лидеры зацеперских групп — с Навальным. Весь этот „уретральный вектор“, как говорят психологи, в оппозиции к стране, к обществу. Ни один из зацеперов не любит Россию. Зацеперы не пойдут Россию защищать».

Фото: twitter.com