В Самарской области проходит благотворительная акция «Добрая книга»

Сотрудники «Куйбышевского НПЗ» приняли участие в благотворительной акции «Добрая книга». Вместе с представителями фонда «ДесткиеДомики» они посетили Самарскую школу-интернат № 111, где провели литературный вечер и подарили юным слушателям книги.

Стихи, загадки, чтение по ролям. Для детей устроили настоящий литературный вечер, к тому же с подарками. Главный — сундук, доверху наполненный сказками: «У нас принимали участие все, вплоть до генерального директора. Книг очень много: и художественная литература, и какая-то познавательная, то есть на развитие направленная. Также есть энциклопедии», — рассказал молодой специалист Алексей Никишин . В сундуке более 50 книг. Собирали их на протяжении месяца. На форзацах — теплые слова и пожелания от работников «Куйбышевского НПЗ».

"Нашим детям как раз вот нужна такая литература, сказки. И, конечно, поступлений учебников сейчас идет больше. У нас даже дети старших классов читают вот как раз именно эти произведения, и любят, чтоб они были яркими и красочными", — прокомментировала библиотекарь Самарской школы-интерната № 111 Ольга Политова.

Акция «Добрая книга» проходит при поддержке фонда «ДетскиеДомики», который собирает литературу для детских домов и школ-интернатов, а также благоустраивает в них библиотеки уже на протяжении 10 лет.