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Стал известен победитель «Голос. Дети»
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Стал известен победитель «Голос. Дети» 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Победителем проекта «Голос. Дети» стал 12-летний Рутгер Гарехт из команды певицы Пелагеи.
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