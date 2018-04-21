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Стал известен победитель «Голос. Дети»
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Стал известен победитель «Голос. Дети»
Газета.Ru
42 минуты назад
Женский форум
Фото:
РИА Новости
Победителем проекта «Голос. Дети» стал 12-летний Рутгер Гарехт из команды певицы Пелагеи.
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