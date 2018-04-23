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«Нельзя греть ноги при температуре!»: методы лечения Нелли Ермолаевой вызвали споры
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«Нельзя греть ноги при температуре!»: методы лечения Нелли Ермолаевой вызвали споры 

Eva.ru 52 минуты назад
Фото: Eva.ru
Нелли Ермолаева сообщила своим подписчикам, что заболела и мучается от температуры. Молодая мама, только недавно вернувшаяся из Майами, где родила первенца, по всей видимости, пострадала от акклиматизации и поделилась в сети методами лечения.
Несколько дней Нелли Ермолаева мучается от простуды и температуры, на что она и поспешила пожаловаться подписчикам своего Инстаграма. Популярная телеведущая рассказала, что её терзают кашель и насморк, но при этом она всё же продолжает кормить сына грудью, надевая марлевую повязку. Для того, чтобы в комментариях не развелась паника, женщина сразу отметила, что ребенок не может заразиться. Однако интернет-мамочки, приведя в пример собственный опыт, заверили, что малыш может заболеть очень легко, и попросили Ермолаеву не рисковать его здоровьем. Мало того, что фолловеры скептически отнеслись к «суперсиле» грудного вскармливания, они удивились и тому, как лечится Нелли. Они признались, что женщина совершенно неправильно это делает, и посоветовали ей не заниматься самолечением. «Как в детстве парю ножки с горчицей и много разных примочек, которые можно применить для кормящей мамы. Не все же медикаменты теперь можно для меня.»
По словам пользователей рунета, Нелли может только навредить своему здоровью, пользуясь теми методами, о которых она рассказала. Они попросили женщину больше советоваться со старшим поколением, которое уже имеет большой опыт в этом деле. Ко всему прочему, Нелли сообщила, что бабушки сейчас находятся рядом с ней и помогают в воспитании Мирона, но она все равно не может долго находиться без мальчика, поэтому почти не отходит от него, даже несмотря на болезнь. Поклонники пожелали Ермолаевой скорейшего выздоровления, а женская их часть поведала о своих болезнях во время кормления. «Я болела, кормила. Ребенок заразился» «А вы вообще знали, что при температуре ноги не греют?» «А я кормила больная, с малышом все было в порядке» «Нельзя греть ноги при температуре!» «Что же вам ваша мама не сказала, что нельзя парить ноги при такой температуре?»
А на днях Нелли Ермолаева заметила, как изменился её организм после появления на свет Мирона. Она рассказала подписчикам, что её грудь реагирует на плачь не только её сына, но и чужих детей. Женщину так впечатлило это необычное явление, что она с восторгом поделилась этим в своем микроблоге.
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