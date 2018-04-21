«Подхватывает сигнал»: Нелли Ермолаева рассказала, как ее грудь реагирует на плач сына

Нелли Ермолаева рассказала про так называемый гормон «привязанности», воздействие которого она ощутила на себе, став матерью. Экс-участница телепроеткта «Дом-2» призналась, что к выработке молока её грудь стимулирует плач не только собственного сына, но и чужих детей.

Нелли Ермолаева поделилась с подписчиками своими ощущениями, которые появились у нее после рождения ребенка. Она поведала, что, только став мамой, узнала что такое окситоцин — гормон любви и привязанности, который особенно активизируется в этот период. Нелли рассказала, что когда её сын плачет, она ощущает, как грудь «наливается» молоком, таким образом, по её словам, организм старается сделать всё, чтобы успокоить малыша, то есть накормить. Более того, женщина обратила внимание своих читателей и на то, что реакция возникает независимо от того, собственный ли это ребенок или чужой. «Природа конечно так придумана, что если ребёнок плачет (может даже и не ваш, а просто на улице, например), грудь подхватывает „сигнал“, чтобы накормить малыша»

Интернет-мамочки сразу же принялись осыпать микроблог Ермолаевой комментариями. Они заверили, что испытывали то же самое. Поначалу им было непривычно, и они не понимали, как это возможно, но теперь, уже имея опыт и снова становясь матерями, не удивляются такой реакции организма. Однако среди комментирующих нашлись и те, кто никогда не слышал об этом гормоне и ничего подобного не ощущал. Поэтому фолловеры сделали вывод, что у каждой женщины послеродовой период, как и беременность, протекает сугубо индивидуально. «Ничего себе! У меня такого не было!» «О, я помню, у меня, простите, молоко текло, когда дети плакали рядом!» «Да, было такое! Понимаю вас!» «Классное время.. 20 лет назад родила, тоже было такое»

Нелли только недавно вернулась с супругом и сыном на родину. Последние месяцы беременности она провела в Майами, там же и родила Мирона. Женщина рассказала подписчикам своего Инстаграма, как летать с младенцем и что брать с собой в путешествие.

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