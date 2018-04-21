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Смешное видео о том, как дети дрессируют своих питомцев
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Смешное видео о том, как дети дрессируют своих питомцев 

Letidor.ru 58 минут назад
Фото: Letidor.ru
Детей, у которых есть домашние животные, можно считать действительно счастливыми, ведь кошки и собаки становятся настоящими друзьями для малышей и детей постарше.
Четвероногие любимцы являются центром внимания для детей, они готовы проводить с пушистыми друзьями все свободное время, но как жаль, что с ними приходится расставаться на время занятий в школе или детском саду.
Но когда маленькие хозяева животных дома, они сами выступают в роли учителей для своих питомцев. В нашей сегодняшней видеоподборке вы увидите, как дети занимаются дрессурой, учат своих любимчиков выполнять разные трюки и получают от этого массу удовольствия, а пушистые друзья получают лакомство, как поощрение.
Некоторые дети уже так хорошо выучили своих собак и кошек, что животные быстро и без труда выполняют команды, а кому-то из дрессировщиков еще предстоит долгий путь, прежде чем их любимцы станут профессионалами в этом деле.
А есть и те, у кого дрессура животных — это семейное дело. Отец маленькой девочки –профессиональный дрессировщик, а его дочь помогает ему с ранних лет и уже многое умеет сама. Стоит отметить, что занимаются они не с миролюбивыми кудрявыми пуделями, а с серьезными розыскными собаками — немецкими овчарками.
Смотрите, как здорово получается у этих юных экспертов дрессировать своих любимцев!
Фото: Shutterstock.com
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