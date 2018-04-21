Как засыпают дети: традиции разных стран

СодержаниеПравила «антислез»Режим дня ребенка: система запретов или основа воспитания?Раздельный сон как «прививка» от инфантильностиВместе теплее и безопаснее

Многим родителям знакомы «муки творчества» во время укладывания малышей спать. Чего только не придумают изобретательные мамы и находчивые папы: песни и сказки, фантастические истории и пантомима, экран смартфона и поглаживание. Однако бывает так, что все ухищрения напрасны, хотя ребенку явно хочется спать и он готов заснуть.

Как выходят из положения мамы в разных странах и можно ли помочь малышу заснуть быстрее? Разбираемся в советах со всего света вместе с MedAboutMe

Правила «антислез»

Когда в семье появляются дети, родителям предстоит решить один из важнейших вопросов: как выспаться и детям, и взрослым. У малышей свои причины сопротивляться сну, у родителей же собственные представления о том, как быстро должен заснуть малыш и сколько времени он должен спать. В этом кроется, пожалуй, главное заблуждение взрослых. Ребенок никому ничего не должен. Он просто из другого «народа». Так, во всяком случае, написано в книге Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Взрослые и дети, как разные народы, поэтому им бывает сложно понять друг друга. Это касается и сна малышей в том числе.

Многие причины, по которым ребенок капризничает, очевидны для родителей (малыш голоден или его что-то беспокоит). О некоторых из них родители даже не задумываются (взрослые и дети по-разному переносят чрезмерную активность). Как же уложить малыша спать без маминых и детских слез? Мамам всех стран мира врачи рекомендуют придерживаться общих правил:

выработайте свой ритуал подготовки ко сну и соблюдайте его ежедневно в одно и то же время; заранее заготовьте все необходимое; удобно организуйте пространство, где ребенок будет спать; не отвлекайтесь от главного, находитесь рядом с малышом, успокаивайте его.

Важность соблюдения постоянных действий перед сном, способствующих засыпанию, подтверждаются исследованиями социологов. Так, например, согласно результатам исследований в Америке и Канаде, выяснилось, что отсутствие постоянного порядка подготовки ко сну стало основным фактором, повлиявшим на увеличение количества ночных пробуждений детей.

Ритуалы укладывания деток у всех народов разные, но все они направлены на 2 цели: помочь малышу уснуть и дать свою информацию о картине мира.

Ритм всех колыбельных связан с альфа ритмами головного мозга, которые помогают человеку уснуть. Они направлены на то, чтобы:

успокоить ребенка; замедлить; помочь малышу перейти от бодрствования ко сну; расслабиться.

Также деткам помогают уснуть обязательные ритуалы, которые проводятся в одно и тоже время: предварительное купание, организация спального места.

В расслабленном полусонном состоянии информация ребенком усваивается легко и глубоко. Поэтому сказки издревле рассказывались именно на ночь. Мифологические и космогонические сюжеты которых помогают многое понять об устройстве жизни. Содержание колыбельных очень разнообразно: они рассказывают о месте ребенка в семье и в отношениях, его желанность и хорошее к нему отношение всех членов семьи.

Но на Руси, например, некоторые колыбельные могли рассказывать о печальных событиях и о смерти ребенка, если жизнь была трудной, бедной, а был ребенок 9, 10 или 12 в семье.

Для ребенка всегда важно, один он засыпает или с кем-то — это опосредованно приучает к умению быть и жить рядом.

Режим дня ребенка: система запретов или основа воспитания?

Нужен ли ребенку строгий режим дня? Возможен ли «плавающий» режим, если родители «совы»? Многие родители воспринимают само понятие распорядка дня как ограничение свободы взрослых, руководствуясь принципом: не мы в услужении у ребенка, а он при нас.

В Аргентине, к примеру, режим не действует. Там принято поздно ложиться и поздно вставать, причем, родители всюду берут детей с собой, поэтому увидеть спящего ребенка в люльке в ресторане, где развлекаются родители, можно довольно часто. Для мам и пап в этой стране важно, чтобы ребенок проснулся в хорошем настроении.

Однако врачи единодушны: режим полезен для и для детей, и для взрослых, потому что он дисциплинирует. Это, в первую очередь, касается времени сна.

В большинстве западных стран не принято потакать детским капризам на тему «Ну, еще один мультик и все!». В Германии, Франции, США, Австралии, Норвегии, Австрии родители традиционно укладывают детей спать рано, в одно и то же время, придерживаясь четкого распорядка дня. Например, в Норвегии, малышей до 2-х лет укладывают на ночной сон уже в 18.00, а дети до 5 лет ложатся спать не позднее 20.00. Немецкие и австрийские папы и мамы и сами ложатся спать рано, и детям не позволяют «перегуливать». В Германии привычку рано ложиться спать прививают с раннего детства. Немало способствует этому и вечерняя программа для детей о Песочном человечке. Дети верят, что он запросто может засыпать песком глаза непослушным детям, чтобы они спали. Этого правила «рано ложиться и рано вставать» немцы придерживаются всю жизнь.

Западные мамы и папы уверены, что четкое следование заведенному распорядку приучает детей к организованности в дальнейшей жизни.

Комментарий экспертаНаталья Ботвинникова, врач-педиатр

Мне бы хотелось сразу же заметить, что все советы носят рекомендательный характер. Строгих норм и стандартов нет, все индивидуально, все детки разные. Режим дня нужен для развития ребенка: полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, развивающие игры. Если где-то произойдет сбой, то проблемы не замедлят дать о себе знать. При установлении режима дня обязательно нужно учитывать индивидуальные особенности ребенка и состояние здоровья малыша.

Режим питания устанавливается с самого рождения. Так же важен и режим сна. Сон необходим для развития нервной системы и полноценного отдыха. Родителям стоит помнить, что приучение детей к распорядку дня приучает его к организованности. К тому же облегчает жизнь ему и родителям. Как правило, дети, приученные к определенному режиму, легко в будущем адаптируются к условиям пребывания в детском саду. Режим сна помогает избежать общего переутомления ребенка. Помните, что засыпать и просыпаться он должен в одно и то же время. Полезно использовать определенные ритуалы перед сном. Например, активные игры заменить на тихие.

Раздельный сон как «прививка» от инфантильности

Родителей можно условно разделить на две группы: тех, что предпочитают поместить ребенка в отдельной комнате практически с рождения и тех, кто твердо уверен, что дети должны спать возле родителей как можно дольше.

Разумеется, национальные традиции и обычаи играют в формировании родительских предпочтений играют не последнюю роль.

Американские родители в этом вопросе тверды как скалы. Укладывать детей следует рано. Примерно в 19-20.00. Особую твердость американцы проявляют, когда речь идет о том, где должен спать ребенок. В Америке малыш спит в отдельной кроватке, а лучше вообще в отдельной комнате. Американские папы и мамы убеждены, чем раньше ребенок научится засыпать самостоятельно (без качаний, сосок, кормлений и песен среди ночи), тем более приспособленным к жизни он вырастет. Малыш должен спать самостоятельно, а родители смогут отдохнуть. Врачи-педиатры в Америке уделяют этому особое внимание и призывают родителей соблюдать это правило.

Так же строго придерживаются режима французские папы и мамы. В 20.30 дети обязаны быть в кровати и количество колыбельных и сказок определено заранее. «Выпросить» дополнительную сказку не получится.

Комментарий экспертаЕлена Викторовна Павлюкова, врач-педиатр, неонатолог

Сон — особое состояние сознания, характеризующееся определенной электрофизиологической активностью мозга. Сочетание фаз «медленного» и «быстрого» сна регистрируется на ЭЭГ при проведении полисомнографии. У новорожденного средняя продолжительность сна составляет 18 ч в сутки, уменьшаясь в процессе развития и созревания центральной нервной системы к году до 12-14ч. Правильное сочетание фаз сна является залогом будущего физического и психического здоровья малыша. В разных странах мира особенности сна и засыпания различны.

В Японии и Италии дети до достижения определенного возраста спят с родителями на одной кровати.

В Новой Гвинее и Эфиопии мальчики засыпают с отцами, а девочки с матерями.

Во многих европейских странах с рождения приучают малыша к отдельной кроватке, воспитывая самостоятельность.

Итальянские дети 2-4 лет спят меньше за счет активного участия в вечерней жизни семьи, чем их ровесники в США, соблюдающие режим дня. В Аргентине месту для сна не придают значения. Имеет значение лишь настроение ребенка. Детей часто берут с собой на все мероприятия, посещаемые взрослыми.

На Древней Руси использовали колыбель или люльку, которую изготавливали заранее с молитвами и любовью. А теплые материнские объятия издревле служили лучшим местом сна новорожденных во всем мире.

Для малыша важно материнское тепло, удовлетворение его потребностей, ощущение безопасности, а место, время и длительность сна никто не сможет определить лучше любящих его родителей.

Вместе теплее и безопаснее

Предложите японским, итальянским или британским мамам укладывать детей спать в отдельной комнате или кроватке и они подумают, что вы плохо относитесь к детям. В Японии, Италии, странах Африки, в Мексике дети спят с родителями. Считается, что так у них воспитывается привязанность к семье, чувство неотделимости от своей группы взаимосвязь со всеми родственниками, во многих культурах гораздо важнее прочих ценностей.

В Швеции считается, что дети ощущают безопасность, если спят рядом с родителями, поэтому шведские мамы стараются хоть немного времени спать вместе с ребенком.

В Гватемале, Эфиопии, Кении дети спят с родителями.

Колыбельные песни поют все мамы мира, потому что мамин голос успокаивает, умственному развитию способствуют слова и музыка колыбельных песен.

Как утверждает американский профессор-антрополог Д. Дж. МакКена из Нотр-Дамского университета, результаты его исследований, посвященных влиянию совместного сна на детей, ошеломительны. Ученый выяснил, что во время сна общение с родителями происходит бессознательно посредством прикосновений, синхронного дыхания, запахов и звуков. Малыш, спящий рядом с родителями, практически «вспоминает», как правильно дышать за счет синхронности дыхания. МакКена напоминает, что практика совместного сна, распространенная в азиатских странах, «наиболее естественная и древняя традиция, связанная с выживанием человека».

Комментарий экспертаЭксперт Наталья Фесенко, создатель международного института развития будущего

Национальные отличия в укладывании детей спать значительно разнятся в мире. Понятия о месте, времени сна для малыша зависят от привычек не менее, чем от личных предпочтений взрослых и характера ребенка.

В Америке принято с рождения воспитывать в детях способность самостоятельно устроить для себя все, что необходимо и для них очень важны личные границы, поэтому они:

сразу же приучают своих детей спать в отдельной кроватке; на этапе планирования рождения детей, родители готовят своим чадам отдельную комнату; чтобы оставалось личное время для себя, детей укладывают спать рано.

Соответственно сепарация детей в американских семьях начинается с самого раннего детства, для того чтобы они росли самостоятельными и учились создавать собственное пространство. Родители заранее готовят детей ко сну: читают книжки, поют колыбельные.

В азиатских странах дети всегда рядом с родителями потому, что для их культуры первична тесная взаимосвязь с членами семьи. Это позволяет каждому члену семьи чувствовать себя включенным в общую семейную систему. Сон ребенка в отдельной комнате, воспринимается как неуважение к нему и нелюбовь. Для того чтобы ребенок хорошо засыпал, ему читают сказки или поют колыбельные. С самого рождения дети привыкают ощущать себя с кем-то рядом, именно поэтому в азиатских странах повзрослевшие дети не переносят одиночества и для них может быть очень травматичен отрыв от семьи или группы, к которой они принадлежат.

Для стран с жарким климатом характерен послеполуденный сон (Испания, Тайвань, и некоторые провинции Китая). Дети в этих странах привыкают к неспешному ритму жизни.

Во многих европейских странах в детских садах отсутствует дневной сон. Для родителей важно, чтобы после проведенного дня в детском саду дети рано ложились спать и вечернее время родители посвящают своим нуждам. Соблюдается четкий режим, отход ко сну происходит строго в определенное время.

В Великобритании и Швеции приветствуется совместный сон с ребенком, т. к. они считают, что благодаря этому дети становятся более послушными и это дарит детям чувство безопасности.

Россия многонациональная страна, которая находится на пересечении европейской и азиатской культур. Именно поэтому каждая семья решает для себя, какая традиция укладывать ребенка спать будет у них. У большинства семей, есть традиция укладывать детей раннего возраста на дневной сон, позже эта традиция соблюдается и поддерживается в детских садах.

Во многих семьях принято читать детям перед сном или разрешать смотреть передачи, которые мотивируют детей отправляться, после их просмотра спать (например, «Спокойной ночи, малыши»).

Сон важен для качества жизни каждого человека: он позволяет восстановиться, набраться сил и «почувствовать себя человеком». Важно выстраивать собственные традиции сна, которые позволят нам и нашим детям хорошо высыпаться и ощущать себя бодрыми и отдохнувшими.

Режим у каждой семьи свой, соответствующий традициям, национальным обычаям и вообще организации жизни именно в отдельно взятой семье. «Детский» режим нужен современным родителям для того, чтобы не страдало детское здоровье, а мама с папой высыпались и оставались счастливыми людьми, воспитывающими здорового и счастливого ребенка, у которых остается время на собственные дела.

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