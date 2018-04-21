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Музыкальный критик о финалистах шоу «Голос. Дети»: С талантами у нас все отлично
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Музыкальный критик о финалистах шоу «Голос. Дети»: С талантами у нас все отлично 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая прокомментировала выступления участников популярного музыкального шоу.
В пятницу, 20 апреля, в эфире Первого канала состоялся финал шоу «Голос. Дети». Итоги конкурса прокомментировала музыкальный критик Евгения Кривицкая.
— Уровень творческого развития современных детей я бы оценила очень высоко. И тех, кто исполняет классику, и тех, кто выступает на конкурсах. С талантами у нас все отлично. И с педагогами, судя по всему, тоже. Маленькие дети ведь не играют сами по себе.
Я вижу очень качественную работу педагогов, которые с любовью и очень профессионально относятся к воспитанникам. А самое главное — отношение в семье. Если родители нацелены на то, чтобы ребенок развивался, на то, чтобы он учился и относился к педагогу как к наставнику, а не как к человеку из сферы услуг, тогда ребенок не просто получит образование, а приобщится к очень важной духовной сфере.
Не обязательно в будущем становиться профессиональным музыкантом. Но если человек полюбил музыку, попробовал эту профессию и понял, что она может приносит радость от выступления на сцене, от самого процесса, тогда он на всю жизнь сохранит гармоничное ощущение от искусства, — отметила Кривицкая.
Напомним, победу в финале конкурса одержал Рутгер Гарехт. «ВМ» вела онлайн-трансляцию эфира.
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