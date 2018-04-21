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Малыш, на лечение которого сбирали деньги жители Прикамья, умер в Германии
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Малыш, на лечение которого сбирали деньги жители Прикамья, умер в Германии 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Сердце малыша, деньги на лечение которого собирали деньги неравнодушные жители Перми и края, остановилось в клинике немецкого Дуйсбурга. Он умер, не дожив до операции.
В Германии Кириллу Садкину должны были сделать очередную кардиохирургическую операцию. Первую провели там же год назад. Средства на лечение ребёнка тогда также собирали жители Перми и региона.
«После операции сердце Кирилла завелось на год вперёд. Малышу предстояла ещё одна операция, летом 2018 года. Но после болезни, которую малыш перенёс зимой, сердце перестало справляться с нагрузкой и состояние Кирилла стало ухудшаться. Проведение второй операции оказалось под угрозой. Чтобы врачи успели принять меры, вы вновь помогли Кириллу, и мальчик с мамой срочно улетели в Германию, где их уже ждали немецкие кардиохирурги, готовые провести обследование, катетеризацию сердца и — если это возможно — операцию. Но не успели», — пояснили в фонде «Дедморозим». Причина смерти ребёнка — острая сердечная недостаточность. Маме Кирилла дали возможность попрощаться с сыном, оставив её наедине с ним настолько, насколько ей это было нужно. Сейчас она готовится лететь в Пермь и забирает тело сына с собой. Сотрудники фонда «Дедморозим» благодарят всех, кто помогал оплачивать лечение ребёнка, подарив ему год жизни. Неравнодушные жители Перми и края проводили благотворительные акции, обменивали сувениры и букеты к 8 марта на пожертвования, школьники устраивали концерты, в маникюрных салонах рисовали сердечки на ногтях.
«Поддержать Кирилла призывали актёр фильма «Движение вверх» Александр Ряполов и его прототип, олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов. В результате общих добрых дел на помощь Кириллу удалось собрать 1 086 267 рублей 97 копеек», — рассказали в фонде.
Из собранных денег опатят возвращение тела мальчика в Пермь и обратный перелёт мамы. После того, как клиника Дуйсбурга сделает частичный возврат средств и семья вернётся в Пермь, фонд опубликует подробный финансовый отчёт.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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