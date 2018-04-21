Олимпийская чемпионка Лариса Лазутина стала участницей субботника в Одинцове

Депутат Мособлдумы, олимпийская чемпионка, Герой России Лариса Лазутина помогала убрать территорию возле парка «Малыш» в подмосковном Одинцове в ходе общеобластного субботника, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

Одинцовский район присоединился к общерегиональному субботнику в Московской области. Акция «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!» является центральным событием месячника благоустройства, стартовавшего в регионе 14 апреля.

«С самого утра на уборку города Одинцово вышли тысячи его жителей, в том числе известные спортсмены, общественные деятели, работники культуры. Депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия» , пятикратная олимпийская чемпионка, Герой России Лариса Лазутина помогала приводить в порядок после зимнего периода территорию возле парка «Малыш», — говорится в сообщении.

Лазутина отметила, что субботники не теряют свою актуальность и становятся все более популярными среди жителей.

«Сегодня мы пришли вместе с детьми сделать общее хорошее дело, которое в первую очередь делаем для себя. Я считаю, что весной обязательно нужно общими усилиями проводить уборку, а то, что мы сделали своими руками, будем беречь еще сильнее», — сказала Лазутина.

В уборке территории возле парка «Малыш» приняло участие большое количество семей, в том числе многодетных.

В ходе субботника в Одинцове также помыли фасады, высадили саженцы растений, посеяли газоны, отремонтировали детские и спортивные площадки, побелили деревья, провели сезонную замену витрин, санитарную очистку канав, сбор листьев и привели в порядок многоквартирные дома. В Одинцовском районе было организовано более 80 пунктов выдачи инвентаря.