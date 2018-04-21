Жители Одинцова вышли на субботник вместе с детьми

В Одинцове уже подводят промежуточные итоги генеральной уборки. Спустя три часа после начала субботника жители собрали почти 50 мешков мусора и побелили несколько сотен деревьев. Основной площадкой для уборки стала аллея у детского парка «Малыш».

На субботник пришли не только взрослые, но и дети. Родители поделились, что на свой первый субботник они тоже выходили, когда были еще маленькими, и именно эти воспоминания научили их уважать чужой труд и не мусорить. Именно поэтому, сегодня они приучают своих сыновей и дочек к чистоте.

Местом для уборки выбрали аллею вдоль детского парка «Малыш». Это место знает каждый Одинцовский ребенок. Ведь именно по этой дорожке они ходят на прогулку. А чтобы гулять в чистом и красивом месте, его нужно сначала убрать. Весь инвентарь предоставила администрация города Одинцово. Жителям выдали грабли, перчатки лопаты и мусорные пакеты. Активистов видно издалека — каждый, кто пришел на уборку, получил футболку и кепку с надписью «Субботник. Чистое Подмосковье — сделаем вместе!».

Дети с удовольствием участвовали. Такие мероприятия детям дают понимание того, что только вместе можно навести порядок в своем городе, государстве, в будущем, надеюсь

— Наталья Снегирева, начальник управления опеки и попечительства министерства образования МО по Одинцовскому району.

К уборке жители подготовились основательно — надели удобную одежду и резиновые сапоги. Эта неделя выдалась дождливой, вот буквально сегодня ночью в Одинцове еще шел дождь, но сейчас погода отличная, и в течение дня осадков не ожидается.

Вместе с остальными одинцовцами убраться в парке решила и депутат Московской областной думы Лариса Лазутина

Погода не пугает, мы это делаем для себя в первую очередь. Весной обязательно делать уборку общими усилиями, потому что коммунальных служб не достаточно. Теперь будем беречь, потому что сделаем своими руками

— Лариса Лазутина, депутат Московской областной думы.

Помимо уборки мусора жители белили деревья, чтобы защитить их от жуков. Убирать аллею вышли 100 взрослых и детей, а всего в Одинцовском районе планируют выйти на уборку 50 тысяч жителей. Они собрали почти 50 мешков мусора и побелили более 200 деревьев.

Если вы по каким-то причинам не смогли сегодня выйти на субботник, то не расстраивайтесь, такие мероприятия будут продолжаться в Одинцовском районе до 14 мая.