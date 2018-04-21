Мама школьника, напавшего на одноклассников в Башкирии: «Сын раскаивается в своём поступке»

Вчера в стерлитамакском суде решали судьбу 17-летнего подростка, который напал с ножом на одноклассников и учительницу. Исходя из материалов уголовного дела по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», было принято решение арестовать школьника на два месяца. В это время следствие продолжит расследование, а мальчика проверят на вменяемость.

Пока подростка привлекают к ответственности за свершенное преступление, его мама рассказала RT свою версию произошедшего. По словам матери, директор и учителя знали о планах подростка, но не пресекали унижений со стороны сверстников. Она подчеркнула, что сейчас её сын раскаивается в своём поступке.

— Мой сын подавлен, признаётся, что у него как будто помутился рассудок. Что он как будто сорвался, не выдержал. А теперь осознаёт, что натворил, и очень об этом жалеет, раскаивается. Сам бы он никогда до подобного не дошёл. До попытки убийства, до поджога. Его довели до такого состояния его же сверстники. Мне хочется кричать об этом. У сына, помимо особенностей развития, ещё тугоухость, ребята зло подшучивали: то шептали, то кричали ему в ухо, — рассказала RT мама школьника. — Слуховой аппарат ему не стали ставить, потому что он всё-таки слышит, к тому же из-за него начались бы новые издёвки. Называли чуркой за смуглую кожу и за брови. Он из-за этого даже себе брови сбрил и неделю после этого в школу не ходил. Мы ходили к директору и учителям, просили, чтобы детей предупреждали. Но это не помогало, как видите.

Также мама подростка отметила, что была бы и рада перевести ребенка в другой класс, но в Стерлитамаке больше не было подобных спецшкол.

Рассказала мать мальчика и о том, что у ее сына и вправду был дневник, в котором он писал фамилии своих обидчиков, и крестики напротив них ставил.

— Я ходила с этим дневником к директору, она не обратила внимания. Сказала, что это ужасно, — и всё. Сейчас я отдала этот дневник следователям, пусть они видят, как долго он всё это терпел. Он писал, что держал всё это в себе и переживал шесть лет! — пояснила мама мальчика.

По словам матери, на ее сына жаловались в полицию, и руководство школы знало, что он хочет повторить «Колумбайн».