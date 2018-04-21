Рита Дакота рассказала, как приучает шестимесячную дочь к раздельному сну

Популярная исполнительница Рита Дакота сообщила своим поклонникам, что теперь у ее дочери Мии есть собственная комната. Более того, малышке, которой в понедельник исполнится полгода, приходится спать там одной, без мамы и папы. Приучать дочь ко сну без родителей семья решила буквально на днях и пока все проходит довольно успешно.

Раньше мы спали втроём, а теперь, сорян Миюхич, но у мамы с папой своя спальня и в неё тебе ходить нельзя 😂. Знаю, что это восхваляется в книжках типа «Французские дети не плюются едой» и «Материнская любовь» и жестоко осуждается в «Тайной опоре», но мы делаем как чувствуем, так было и будет всегда,

написала Рита Дакота.

Она добавила, что девочка спит одна уже несколько дней. Рядом с Мией теперь лежит только радионяня. Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 18 Апр 2018 в 6:38 PDT Да — мне жутко впадлу вставать к ней по ночам, когда можно как раньше просто лежа покормить, но… Нет, Миеныш, папа с мамой спят отдельно, не серчай😂 (p. s: Ладно, лаааадно, мы не всегда такие решительные и непоколебимые, вот только что прикатили ее кроватку к себе в спальню, но только на пару ночей, потом обратно 👉😾😂😂). А какое ваше мнение на этот счёт? И почему? 👇🏼

обратилась в итоге к подписчикам Дакота.

Они, конечно же, как и бывает в таких вопросах, выразили абсолютно разные и даже спорные мнения. Одни похвалили Риту и Влада за смелое решение, а другие заметили, что приучать ребенка спать отдельно еще слишком рано. «Полностью разделяю ваше мнение. Личная жизнь у родителей должна быть, 👆 и для детей это должно быть нормой. Никаких совместных снов с мамой до шести лет, пока папа ночует в другой комнате. Нет и еще раз нет!😃», «Вот и правильно, и ей хорошо и вам! Мы вот в свое время поленились так сделать, и вот нам 3,5 года, и он до сих пор спит с нами. 🙈🙈🙈И по-другому не хочет, не понимает, что такого случилось, что он должен спать теперь отдельно», «Дочка спит в своей комнате с 7 месяцев без проблем. Я считаю, чем раньше, тем лучше», — указали одни пользователи. Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 11 Апр 2018 в 3:11 PDT «У нас малышу два месяца и мы спим втроем. И это счастье! Пусть не очень комфортно. ☺ Все равно будет тот день, когда малыш будет спать отдельно», «Лично я не понимаю совместный сон в одной кровати, это жутко не удобно и ты полностью не отключаешься. Но в отдельную комнату, я бы тоже не рискнула, все-таки еще очень маленькая. Нам тоже 6 месяцев малышка спит в своей кроватке, в нашей комнате», «Я бы, наверное, побоялась дочку в отдельную комнату класть спать, но это ваша малышка и раз вы спокойны за нее, то почему бы и нет», «У вас, наверно, нет ещё зубов. 😄Отдельный сон, да еще и в другой комнате — это чудеса», «Отдельная кроватка — да, но вот отдельная комната в таком возрасте — это бред», — заметили другие. И все-таки, большинство подписчиков поддержали Риту в ее стремлении научить дочь спать отдельно. Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский поженились еще в 2015 году, после восьми лет знакомства. Слухи о том, что артисты ожидают появления на свет первенца, появились в конце апреля прошлого года. А 23 октября 2017 года на свет появилась их дочь Мия.

Фото: Instagram /@ritadakota Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!