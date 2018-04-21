Ещё
Как маленькую девочку спасла простая фотография в Facebook
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как маленькую девочку спасла простая фотография в Facebook 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
У Тары Тейлор есть маленькая 3-летняя дочь Райли. Женщина, как и любая мама, очень любит свою девочку и считает, что она самая красивая на свете. Поэтому на ее страничке в Facebook есть довольно много фотографий малышки. Но Тара никогда не обращала внимание, что на одной из них у Райли странно засвечен глаз. Женщине даже в голову бы не пришло, что это тревожный сигнал… Но друзья Тары заметили это и посоветовали маме показать дочь офтальмологу, потому что блик вышел необычным и каким-то слишком большим. Увидев такие комментарии под фотографией, Тара отвела девочку к доктору, который обнаружил у Райли болезнь Коатса. Главный симптом этого заболевания — легкое сияние глаз. Но его можно увидеть только при особом освещении.
Если бы Тейлор не обратилась к доктору, ее дочь могла бы лишиться зрения. Врачи говорят, что им повезло, потому что еще немного, и болезнь начала бы прогрессировать.
Эта история больше похожа на чудо. Тара до сих пор не перестает удивляться тому, как простая счастливая случайность помогла обнаружить заболевание Райли.
Карельские вести: последние новости
До Нового года нужно успеть… Многодетный отец бросил семью и объявил себя 6-летней девочкой 27 фотографий о любви во всех ее проявлениях
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь9
Зачем женщинам нужен секс без оргазма
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
За какой секс женщины готовы платить49
Звезды, которые превосходно живут без детей21
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение