Как маленькую девочку спасла простая фотография в Facebook

У Тары Тейлор есть маленькая 3-летняя дочь Райли. Женщина, как и любая мама, очень любит свою девочку и считает, что она самая красивая на свете. Поэтому на ее страничке в Facebook есть довольно много фотографий малышки. Но Тара никогда не обращала внимание, что на одной из них у Райли странно засвечен глаз. Женщине даже в голову бы не пришло, что это тревожный сигнал… Но друзья Тары заметили это и посоветовали маме показать дочь офтальмологу, потому что блик вышел необычным и каким-то слишком большим. Увидев такие комментарии под фотографией, Тара отвела девочку к доктору, который обнаружил у Райли болезнь Коатса. Главный симптом этого заболевания — легкое сияние глаз. Но его можно увидеть только при особом освещении.

Если бы Тейлор не обратилась к доктору, ее дочь могла бы лишиться зрения. Врачи говорят, что им повезло, потому что еще немного, и болезнь начала бы прогрессировать.

Эта история больше похожа на чудо. Тара до сих пор не перестает удивляться тому, как простая счастливая случайность помогла обнаружить заболевание Райли.