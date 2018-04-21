Бехати Принслу пристыдили за сцеживание грудного молока на фестивале джаза

Подписчики раскритиковали Бехати Принслу за сцеживание грудного молока на музыкальном фестивале Coachella. 28-летняя модель поделилась фотографией в Инстаграме, на которой видно, как с помощью специального прибора она собирает молоко из груди для своей двухмесячной дочери.

В «историях» Бехати поделилась той же фотографией, с надписью о том, что фестиваль британского фанка и джаза больше похож на недавно прошедшую Coachella.

На модель моментально посыпалась критика подписчиков. Большинство из них подумали, что мама двоих детей находится в алкогольном опьянении, поэтому они просили не кормить ребенка ядовитым молоком. «Не тратьте это жидкое золото», «Даже маленькое количество алкоголя попадает в молоко, ты плохая мама», «Почему бы тебе просто не покормить грудью своего ребенка», — комментировали подписчики.

Сама Бехати не отреагировала на возмущения комментаторов.