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Чем меньше у ребенка игрушек, тем лучше — говорит новое исследование
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Чем меньше у ребенка игрушек, тем лучше — говорит новое исследование 

Ezhikezhik.ru 28 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В ходе нового исследования Университета Толедо, о котором пишет The Quartz, ученые наблюдали за 36 детьми в возрасте от полутора до 2,5 лет. Сначала каждому дали целых 16 разных игрушек, а затем уменьшили это количество до четырех.
Авторы исследования утверждают, что результаты поразили их: дети, которым дали всего 4 игрушки, играли в них дольше, вдумчивее и проявляли большую фантазию. Кроме того, их игра была более разнообразной — они придумывали игрушкам все новые роли и функции, а каждой игрушке уделялось больше внимания. Воображение детей в игре с четырьмя игрушками работало гораздо сильнее, чем в ситуации, когда перед ними разложили 16 предметов.
«Мы обнаружили, что дети младшего возраста гораздо качественнее и дольше играют с небольшим количество игрушек. Они больше сосредоточены на игре и проявляют больше воображения. Меньшее количество игрушек способствует более здоровой атмосфере для игры»
Кроме того, авторы говорят, что подобная качественная и вдумчивая игра способствует развитию внимания и умения сосредотачиваться, что очень важно именно в этом возрасте.
Нам кажется, что малыши не умеют подолгу удерживать внимание на каком-то одном занятии, именно поэтому мы пытаемся предложить им миллион разных предметов и развлечений. Но на самом деле они прекрасно могут удерживать внимание если дать им такую возможность. Правда, чтоб это подтвердить или опровергнуть, придется провести еще одно исследование — в этом участвовало всего 36 детей, причем 27 из них были девочки.
Но, в любом случае, это исследование дает нам понять, что необязательно заваливать ребенка игрушками, чтобы отвлечь от скуки. Возможно, если он сначала немного поскучает, то вскоре научится смотреть на старые вещи по-новому, научится придумывать игры и занятия сам. Например, родители скрин-фри, которые никогда не показывают детям мультфильмы и не дают в руки планшет, с этим на сто процентов согласны.
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Женский форум
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