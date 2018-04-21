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Климова и Месхи не строгие родители
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Климова и Месхи не строгие родители 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Екатерина Климова и Гела Месхи поженились в июне 2015 года, а спустя пару месяцев у них родилась дочь Бэлла. Помимо нее у актрисы есть двое старших сыновей Матвей и Корней, рожденных от Игоря Петренко и дочь Лиза от Ильи Хорошилова. В этой семье детей считают полноправными членами, и уважают их мнение. Они сами решают, что им нужно, в том числе и малышка Белла. Так, она сама выбрала, что будет заниматься танцами.
«Вообще не считаю, что нельзя ничего запрещать человеку. Ведь это ее право», — заявил Месхи в интервью «7Дней». — «Присматривать, направлять в какую-то правильную сторону — можно, но ставить табу — нет. Любой запрет — это неправильно, человек сам выбирает дорогу в жизни».
По его словам, они с Екатериной лишь ограждают ребенка от негативного влияния и зависимостей. Например, ограничивают просмотр телевизора, стараясь переключить ее внимание на что-то другое.
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