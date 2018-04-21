Лобода случайно показала часть тела отца своего ребенка

Спор поклонников певицы Светланы Лободы достиг предельных высот о том, кто же отец ее ребенка. Как сообщил портал «Утро.ру» особенно сильно поклонники поразились после публикации очередного снимка в Instagram певицы.

На переднем плане снимка видна мужская нога. По мнению поклонников таким образом «засветился» никто иной, как солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, который по слухам является отцом дивы.