Лобода случайно показала часть тела отца своего ребенка 

Спор поклонников певицы Светланы Лободы достиг предельных высот о том, кто же отец ее ребенка. Как сообщил портал «Утро.ру» особенно сильно поклонники поразились после публикации очередного снимка в Instagram певицы.
На переднем плане снимка видна мужская нога. По мнению поклонников таким образом «засветился» никто иной, как солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, который по слухам является отцом дивы.
Становится родителями становится модным не только среди российских звезд. Западные тоже не отстают. Так, пара звезд Голливуда Дэниел Крейг и Рейчел Вайс ждет ребенка. Журналисты тут же вспомнили, что у каждого из пары уже есть дети от прошлых браков.