Росгвардия ответит за смерть пауэрлифтера

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении вневедомственной охраны, которые не стали вмешиваться трагически закончившуюся в драку чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва и Анаром Аллахверхановым, сообщает краевая прокуратура

В сообщении говорится, что двое сотрудников «обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы».

Следствие придерживается версии о том, что 20 августа 2017 года сотрудники вневедомственной охраны стали свидетелями конфликта двух посетителей кафе. Они не стали ни разнимать дерущихся, ни принимать иных мер по пресечению противоправных действий одного из них. Сотрудники Росгвардии просто покинули место происшествия.

Напомним, что в результате полученных в драке травм Андрей Драчёв скончался.