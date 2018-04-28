Ещё
Росгвардия ответит за смерть пауэрлифтера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росгвардия ответит за смерть пауэрлифтера 

News.ru 4 часа назад
Фото: riavrn.ru
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении вневедомственной охраны, которые не стали вмешиваться трагически закончившуюся в драку чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва и Анаром Аллахверхановым, сообщает краевая прокуратура.
В сообщении говорится, что двое сотрудников «обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы».
Следствие придерживается версии о том, что 20 августа 2017 года сотрудники вневедомственной охраны стали свидетелями конфликта двух посетителей кафе. Они не стали ни разнимать дерущихся, ни принимать иных мер по пресечению противоправных действий одного из них. Сотрудники Росгвардии просто покинули место происшествия.
Напомним, что в результате полученных в драке травм Андрей Драчёв скончался.
News.ru: последние новости
Пассажирам запретили лежать в аэропортах ради их блага Принц Уильям и Кейт назвали сына в честь деда Появился криптовалютный кошелёк для детей
Женский форум  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
51-летняя Холли Берри сверкнула обвисшей грудью50
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях88
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег73
Что случится, если есть по три яйца в день6
Пугачева удивила образом школьницы
Видео
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
01:30
51-летняя Холли Берри сверкнула обвисшей грудью
Звёзды Мода
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Валерия оправдалась за дорогой подарок от детей
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение