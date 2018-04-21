Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося на востоке Москвы мальчика

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

«Сотрудники вневедомственной охраны столичной Росгвардии вернули родителям пропавшего ребенка. Находясь на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве получили информацию о том, что на ул. Первомайская пропал восьмилетний ребенок. Росгвардейцы, по приметам, в кратчайшие сроки нашли пропавшего мальчика и передали его родителям», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, ребенок заигрался и на самокате уехал далеко от мамы, которая потеряла его из виду и сообщила в полицию о пропаже ребенка.