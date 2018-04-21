В Москве Росгвардия вернула родителям ребенка, потерявшегося во время катания на самокате

Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего в Москве 8-летнего ребенка и вернули его родителям, ребенок потерялся во время катания на самокате, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления Росгвардии по столице.

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве получили информацию о том, что на Первомайской улице пропал 8-летний ребенок. Росгвардейцы по приметам в кратчайшие сроки нашли пропавшего мальчика и передали его родителям», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ребенок заигрался и на самокате уехал далеко от родителей. Они потеряли его из виду и сообщили в полицию о пропаже ребенка.