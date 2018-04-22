Перевоспитать родителя, или «неравнодушные» на марше

Вырастить ребенка, не получив тысячи советов (зачастую противоречивых, а иногда и попросту идиотских), увы, невозможно. Каждый «добрый самаритянин» считает себя обязанным нести свет истины непросвещенным мамам и папам. О том, как все любят воспитывать родителей, — в колонке журналиста и мамы троих детей Анны Кудрявской-Паниной.

Некий очень бдительный и «неравнодушный» гражданин из Ростова-на-Дону снял на видео (а также вызвал полицию и органы опеки) молодую спокойную (и на удивление терпеливую и по отношению к снимающему, в том числе) женщину с тремя детьми, один из которых закатывал классическую истерику трехлетки. Затем оператор выложил свой шедевр в сеть, чтобы вместе с ним нерадивую мамашу осудили все остальные, и… огреб от всего прогрессивного рунета. Совершенно справедливо, надо сказать. История быстро разошлась по сети, тут же появились отличные тексты на тему в самых разных СМИ. Антигерой из южного города трусливо отключил комментарии к своим постам, а отвечая на те, что остались, нелепо оправдывался, что подумал, что ребенок украден и вообще хотел только как лучше, и так далее, и тому подобное.

С этим случаем все предельно понятно и «дело закрыто». Но ведь бесконечное количество доброжелателей ежедневно выходят на тропу «причинения добра» молодым и не очень родителям. Давно известно, что в нашей стране советов все знают, как играть в футбол, снимать кино и воспитывать детей. В последнем крупным специалистом уж точно считает себя каждый первый. Ну как же, я сам вон целого сына воспитал! Или сам не воспитал, но племянницу нянчил. Да и вообще у меня собачка есть, а чем не ребенок?! В общем, все-все знают, как правильно, как нужно и как точно быть не должно, потому что не должно так быть никогда. Все, кроме тех самых родителей, кому адресованы эти «добрые» советы, и на кого направлена эта карающая участливость.

Вот только несколько первых попавшихся в интернете высказываний мам: «Для меня теперь гулять с ребенком сродни занятию сексом на Красной площади. Сегодня на меня вообще наехали за то, что мой ребенок сидит в песочнице, а началось общение с „Вы вообще мама или няня?“, „У нас черная кожаная коляска, и за два с половиной месяца меня спросили семь человек, зачем нам черная, так еще и для девочки?“, „О-о-о-о, так это ж любимая тема! „А у вас мальчик?“ — „Да“ — „А что ж он в красненькое одет?“.

А вот еще, изысканное и прекрасное: „На той неделе прибегает к нам мальчик лет трех, хватает нашу лопату и убегает. Ко мне подходит его бабушка (видимо) и таким немного угрожающим тоном: „Это ваша лопатка?“ Я: „Ну да, берите, нам не жалко (что мне эта лопатка за 50 рублей). Она: „Вот идите ОТНИМИТЕ у него и скажите, что чужое брать нехорошо!“.

Все начинается с сакрального „шапочку наденьте, ушки надует“, а дальше по нарастающей, как снежный ком. Советы дают везде и по любому поводу: одежда ребенка, его поведение, ваша реакция на его поведение. „Советы“ — это условно. Это могут быть просто комментарии в ваш адрес или адрес ребенка. Естественно, оценочные. Идиотские, на ваш взгляд, вопросы. Прямые и директивные указания, как следует поступить вам или вашему ребенку. А иногда и просто угрозы. А как еще расценивать слова, сказанные плачущему и не желающему идти за мамой малышу проходящей мимо теткой: „Не хочешь идти с мамой? Сейчас с собой тебя заберу“? Как милую шутку? Желание помочь? Человек действует, даже не задумываясь. И возможно, эта вездесущая и всем встречающаяся тетка искренне желает малышу добра, а маме быстрейшего решения проблемы и искренне верит, что помогает. Но если бы она дала себе труд подумать, может быть, ей пришло бы в голову, что помощью и решением проблемы не может быть банальное запугивание ребенка, для которого страх остаться без мамы — самый сильный и самый ужасный.

Посторонние или, наоборот, очень близкие люди регулярно выступают в роли консультантов по родительству, которых никто не нанимал. Этакие волонтеры, советчики на общественных началах. Главный смысл и посыл их действий — вы все делаете неправильно, я знаю, как надо!

Первый раз с посторонним вмешательством в мое родительство (может, и не первый, но хорошо запомнившийся) я столкнулась, когда моему первому ребенку было три месяца. Сын был очень беспокойным младенцем, он часто и много плакал, даже на прогулках, когда большинство малышей успокаиваются. Как-то как раз во время такого моциона я вынула орущего ребенка из коляски и стала укачивать его на руках. Видимо, очень интенсивно, по мнению семенящей мимо бабки, которая гаркнула на меня: „Ты ж ему мозга стрясешь!“

“Кто так воспитывает“ с годами превращается в „кого ты воспитала“. Если вы думаете, что когда ваш ребенок вырастет, к вам перестанут приставать с рекомендациями, комментариями и оценкой вас и ваших детей, то зря надеетесь, просто территориально это сместится с детской площадки, например, на виртуальную.

Но, стоп. Сейчас я задам вопрос, который перевернет ситуацию. А вам часто кажется, что другие родители делают что-то неправильно по отношению к своим детям? Мне — да. Помните, это касается абсолютно всех: мы лучше всех знаем, как воспитывать детей и ухаживать за ними. С маленькой оговоркой: СВОИХ детей. Я давно пытаюсь отрастить дзен и по поводу того, что говорят мне, и по поводу того, что и как делают другие родители. Я часто самой себе проговариваю, как мантру фразу, что „каждый имеет право портить своего ребенка, как ему вздумается“. И все равно иногда часто ловлю себя на том, что даю непрошенные советы, или рассуждаю с позиции „ну я-то точно знаю, как правильно“. Конечно, знаю. Я разумный взрослый человек, читающий научную литературу, знающий современные тенденции в педиатрии, вакцинации, психологии и воспитании. Я знаю, как правильно выносить, родить, выкормить и воспитать ребенка. Любого ребенка. Но на самом деле только моего. А вы даете советы другим родителям? Только тогда, когда вас об этом просят? А любите, когда оценивают вас?

А как правильно поступать, если вам кажется, что ребенку может грозить опасность. Неочевидная притом. То есть не в ситуации, когда на ребенка летит грузовик. А, повторюсь, когда вам КАЖЕТСЯ, что ему МОЖЕТ грозить опасность. Раскрасневшийся грудничок в теплой шапочке в жаркий день кричит навзрыд на руках у матери — его сейчас хватит тепловой удар из-за того, что его тревожная мамаша перебдела с одеждой, или дитя только что переболело отитом, а сейчас его кроет кишечными коликами? Женщина кричит на плачущего ребенка — она просто уставшая до предела мать или мать-абьюзер? Малыш один на высокой горке, мать в нескольких шагах — у нее все под контролем и она успеет поймать или это беспечная ворона, и ребенок рискует упасть с высоты и разбиться? Что делать доброму неравнодушному самаритянину? У вас есть ответ? Думаю, и да, и нет.

Да, потому что мы каждый раз все-таки как-то ведь поступаем в таких ситуациях. А нет, потому что мы никогда не можем быть до конца уверены в правоте собственных поступков, потому что наша оценка любой ситуации всегда исключительно субъективна.

Мой друг, занимая очередь на автобус, увидел, что мальчик лет шести болтается рядом с довольно опасным местом у дороги, а родители, увлекшись разговором, даже не видят этого. Правильно ли он поступил, ничего им не сказав, не знаю. Он просто, заняв очередь, оттеснил ребенка от проезжей части и стал приглядывать за ним. Спустя пару минут родителям все же досталось от кого-то из неравнодушных граждан.

Мое сугубо субъективное мнение: если ситуация кажется вам неправильной, но не опасной — молчите, ради бога, оставьте советы тем, кто у вас их попросит. Если же потенциальная опасность пеплом Клааса стучит в ваше сердце, спросите родителя, чем вы можете ему помочь, улыбнитесь, дайте понять, что вы не враг, не советчик и не судья. А дальше — по обстоятельствам, но только с любовью, если вы действительно хотите помочь. Если нет, идите мимо.

Как реагировать на советчиков? Серьезно невозможно, злиться деструктивно по отношению к самому себе. Ирония и сарказм спасают многих родителей. В автобусе молодую пару с младенцем в слинге затюкали комментариями на тему, что „ребеночек задохнется“. Молодой отец выдохнул: „Ну и пусть“, а юная мать радостно сказала: „Нового родим!“ Эта домашняя заготовка, вероятно, использованная множество раз, и сейчас дала им возможность доехать до места назначения в тишине, пусть и зловеще осуждающей.

Родители делятся друг с другом в сети своими методами быстрого реагирования на вмешательство со стороны: „Мне ругаться лень, я говорю многозначительное „угу“, „Можно демонстративно достать блокнот“, „Игнорируем, желаем хорошего дня и гуляем дальше. Не понимаю, почему чужая невоспитанность должна как-то негативно повлиять на времяпрепровождение ребенка“.

Мне очень понравился комментарий одной мамы, в котором, на мой взгляд, и скрыта универсальная формула и на случай если неравнодушные лезут к вам, и если вы сами горите желанием осчастливить мир в виде конкретного родителя своим советом: „Меньше реагировать на сказанное. Ваша реакция — это только ваша реакция, и она может быть совсем другой, если вы сами измените к этому отношение. В общем, иногда стоит поменять отношение к людям и ситуации, нежели стремиться поменять людей и саму ситуацию (тем более, если это сделать невозможно!)“