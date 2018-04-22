Бездетные Розанова, Вовк, Вайкуле: что помешало артисткам стать мамами

Знаменитая актриса, легендарная телеведущая и популярная певица в юности были такими красавицами, что их расположения добивались самые завидные женихи СССР. Их жизнь и теперь яркая, насыщенная интересными событиями и людьми. Вот только жизнь народных артисток 56-летней Ирины Розановой , 75-летней Ангелины Вовк и 64-летней Лаймы Вайкуле сложилась без собственных детей. Хотели, но здоровье не позволило стать мамами: у каждой своя история. Но даже, не имея собственных детей, артистки нашли кому подарить заботу и материнскую любовь.

Ирина Розанова

Народная артистка от всех своих мужей уходила «с одним чемоданом». Вот такой характер! И мысли не было бороться за долю богатств и недвижимости даже богатого мужа-бизнесмена. Собственным жильем Ирина Розанова обзавелась уже после 40 лет.

Ирина Розанова любит и центр Москвы, но предпочитает жить в своей полной цветов квартире на Юго-Западе. Часто уезжает за город, где купила землю и построила дом: «На даче у себя гуляю по зеленой травке. Еще я очень люблю рисовать и путешествовать. Особенно люблю Венецию…»

Замуж Розанова выходила три раза официально: за режиссера Евгения Каменьковича , состоятельного бизнесмена Тимура, оператора Григория Беленького. Также у актрисы было два гражданских брака. Ирина Розанова не скрывала: одной из причин расставания с мужьями было то, что она не может иметь детей. «Я же не виновата, что не могу иметь детей, что так и не смогла выносить собственного ребеночка», — говорила Розанова. Артистка признавалась — ее свекрови ждали внуков, а она не могла оправдать этих надежд.

Ирина Розанова на премьере «Аритмии». Фото: архив.

Усыновлять ребенка не стала — не была уверена, что справится с такой ответственной задачей. Кстати, Ирина с бывшими мужьями осталась в дружеских отношениях.

Розанова окружила заботой и материнской любовью брата Павла, его дочерей — своих племянниц Наташу и Аню и их детей. У Ирины Розановой 4 крестника. Их она одаривает подарками, любовью и вниманием.

Ангелина Вовк

У Ангелины Вовк есть родной брат, его сын Кирилл — крестник Вовк. У Кирилла — две дочки. «Это мои внучки, прелестные девочки — учатся, растут. Старшую назвали Ангелиной. Я им сказала — берите мою фамилию: пусть Ангелина Вовк живет дальше. Так что у меня детей своих нет, но когда я улечу на небеса, вот тогда все равно будет на земле Ангелина Вовк…» — рассказывает телеведущая. Еще у нее 11 крестников, и Ангелина Михайловна счастлива, что у нее есть возможность заботиться о близких, радовать их подарками.

Замужем Вовк была дважды, но после последнего развода в 1995 году больше не встретила мужчину, с которым хотела бы связать жизнь. Свой быт она обустроила прекрасно: квартира в Москве, загородный дом. Ангелина Вовк ведет активный образ жизни — работает, путешествует, катается на горных лыжах.

А детей у знаменитости нет из-за трагедии, которая произошла с ней в 33 года.

Ангелина Вовк. Фото: архив.

На записи «Голубого Огонька» к 8 марта Вовк стала плохо — потеряла сознание. Ее увезли в «Склиф», а там дежурный доктор оставил пациентку с температурой 40 до утра без необходимой помощи. Телеведущей поставили диагноз перитонит, было более пяти операций, клиническая смерть… Из больницы она вышла через полгода. Подорвав здоровье, в будущем не могла иметь детей.

https://www.instagram.com/p/Bht2dp0H6nz/?taken-by=angelina_vovk

Лайма Вайкуле

Фото: архив.

Впервые певица сделала аборт в начале карьеры — она боялась, что материнские хлопоты помешают творческим планам. Второй аборт сделала, когда уже была на пике славы, тогда Вайкуле тоже не смогла сделать перерыв в карьере. А, подорвав здоровье, звезда, больше не смогла стать мамой.

Поэтому Лайма Вайкуле решила усыновить ребенка, но прежде, чем отправиться в детский дом, она решила посоветоваться со своим крестным — священником. «Он всегда благословлял меня на важные дела. А тут сказал — нет. Когда я спросила почему — он говорит: „Нет и все: каждому свое…“

Семья у Лаймы большая — брат, две сестры, племянники, их дети. „И я за всех волнуюсь. Порой чувствую себя „крестным отцом“ в семье“.

Фото: Николай Темников.