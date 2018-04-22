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Сестра герцогини Кэтрин Пиппа Миддлтон ждет первенца
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Сестра герцогини Кэтрин Пиппа Миддлтон ждет первенца 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Сейчас Пиппа Миддлтон находится на четвертом месяце беременности. Супруги очень рады, что скоро станут родителями, сообщает британский таблоид The Sun.
Сестра Филиппы, герцогиня Кембриджкая, которая сейчас сама находится в интересном положении, очень рада, что скоро не только станет мамой в третий раз, но еще и тетей. Все семейство Миддлтон сейчас живет в ожилании рождения малышей. Напомним, что для Пиппы и ее супруга Джеймса малыш станет первым ребенком. Они поженились в мае, венчание состоялось в церкви Святого Марка в городе Энглфилде. На Пиппе было белоснежное кружевное платье с длинным шлейфом, закрывающее плечи и слегка шею. Единственным акцентом сдержанного наряда стал разрез на спине. Лицо виновницы торжества было закрыто фатой. По традиции отец Майкл Фрэнсис Миддлтон повел дочь к алтарю.
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Фото:Global Look Press
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