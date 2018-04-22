Сестра герцогини Кэтрин Пиппа Миддлтон ждет первенца 

Сейчас Пиппа Миддлтон находится на четвертом месяце беременности. Супруги очень рады, что скоро станут родителями, сообщает британский таблоид The Sun.
Сестра Филиппы, герцогиня Кембриджкая, которая сейчас сама находится в интересном положении, очень рада, что скоро не только станет мамой в третий раз, но еще и тетей. Все семейство Миддлтон сейчас живет в ожилании рождения малышей. Напомним, что для Пиппы и ее супруга Джеймса малыш станет первым ребенком. Они поженились в мае, венчание состоялось в церкви Святого Марка в городе Энглфилде. На Пиппе было белоснежное кружевное платье с длинным шлейфом, закрывающее плечи и слегка шею. Единственным акцентом сдержанного наряда стал разрез на спине. Лицо виновницы торжества было закрыто фатой. По традиции отец Майкл Фрэнсис Миддлтон повел дочь к алтарю.
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Фото:Global Look Press