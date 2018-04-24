Галина Юдашкина рассказала о родах в Америке

Как мы уже писали, в конце марта у дочки известного модельера Валентина Юдашкина , Галины Юдашкиной, появился на свет второй сын. Рожала молодая женщина в Америке. Поклонники Галины давно хотели узнать подробности этого события, и недавно молодая мама попыталась удовлетворить их любопытство.

«Возникло много вопросов, как прошли вторые роды? Не так радужно и сказочно, как я думала. Но как же все быстро забывается! В этот раз я более осознано подхожу к материнству, пытаюсь запомнить каждый момент и наслаждаться им!» — написала Галина в своем микроблоге в Инстаграме, за которым следят уже несколько сот тысяч подписчиков. По словам молодой мамы, в первый раз она рожала сына Анатолия в Нью-Йорке, а во второй, Аркадия, в Майами. Так как ей очень захотелось тепла и солнца. Как ни странно, но вторые роды получились дольше и более волнительными, чем первые. Во время них Галине сделали эпидуральную анестезию, а ребенка принимал американский врач. Муж Юдашкиной, Петр Максаков , находился рядом с ней в этот трогательный и ответственный момент. А ее мама оставалась дома с внуком Анатолием.

На обвинения некоторых фолловеров в непатриотичности Галины и желании заиметь американское гражданство для детей Юдашкина ответила так: «Если бы вы читали мои посты, то знали, что мой муж имеет американский паспорт. Так что мои дети получили бы гражданство автоматически, даже если бы я рожала на Луне». Молодая мама призналась, что хотела провести время перед родами и после них около теплого океана, чтобы появившийся на свет малыш начал бы сразу получать свою порцию витамина D. Галина рассказала, что американские кормящие мамы не придерживаются никакой диеты. А при появлении сыпи у малыша просто убирают продукты по ходу дела. Также молодая мама написала, что уже в мае все дружное семейство отправится домой в Москву. По словам Галины, лететь с малышом, которому 1-1,5 месяца — само удовольствие. Он будет только есть и спать. А вот с Анатолием она уже предвкушает большие трудности и готовится взять с собой в самолет много игрушек.

Поклонники Галины Юдашкиной поблагодарили ее за искренний рассказ и написали много хороших и добрых слов: «Галина, Вы такой добрый и отзывчивый человек! Желаю всей Вашей семье здоровья и благополучия!» «Вы — очаровательная женщина! И видно, что очень заботливая мама и жена» «Спасибо, что подробно отвечаете. Обычно известные люди игнорируют вопросы» «Галина, восхищаюсь всей вашей семьей! А вы выглядите, как молоденькая девочка. И не скажешь, что уже дважды мама» «Так быстро восстановиться после родов! Красавица!».

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