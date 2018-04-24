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Галина Юдашкина рассказала про вторые роды и планы стать многодетной мамой
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Галина Юдашкина рассказала про вторые роды и планы стать многодетной мамой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина недавно стала мамой во второй раз и родила сына. Теперь же, когда прошло чуть более трех недель с появления мальчика на свет, звезда решила создать специальный пост и ответить в нем на все вопросы, которые поступают ей от подписчиков. написала Галина Юдашкина. В результате, она призналась, что уже планирует с мужем третьего ребенка. Когда одна из подписчиц спросила: «За дочкой пойдете?», Галина Юдашкина уверенно ответила: «Да, пойдем». Чуть позже, дочь известного модельера добавила: Также Галина Юдашкина призналась, что была удивлена реакцией старшего сына на младшего брата. Мальчик очень позитивно встретил малыша в доме. отметила она. Также Галина Юдашкина рассказала, что во время родов она согласилась на применение эпидуральной анастезии. Родила знаменитость в Memorial Regional Hospital в Майами. Это место в США семья выбрала, так как Галине хотелось провести последние дни беременности и первые дни после родов в месте, где всегда теплая и комфортная погода. На вторых родах присутствовал муж Галины, а ее мама осталась дома со старшим сыном Анатолием. Роды были ночные, а потому мальчик почти не ощутил отсутствия родителей. Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках. А на днях семья отметила уже второй день рождения Анатолия. О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет 28 марта. Фото: Instagram / @gyudashkina Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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