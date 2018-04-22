Вопрос экспертам: в каком возрасте крестить ребенка

Многие родители интересуются: «Когда лучше крестить ребенка, чтобы обряд не причинил ему никакого дискомфорта и при этом был выполнен по всем правилам?» Однако здесь могут быть некоторые разногласия.

С одной стороны, важно соблюсти психологический комфорт ребенка. А это значит, что лучше крестить во младенчестве, так как подросшего малыша может напугать сама процедура крещения. С другой стороны, есть мнение, что лучше подождать, когда ребенок повзрослеет и уже осознанно подойдет к крещению.

Ну, а с третьей… А вот это мы раскроем в конце статьи!

Итак, предлагаем вам сначала ознакомиться с мнениями психологов, а потом узнать, что нам рассказал специалист из православно-христианского института, который является экспертом в вопросах современных практик подготовки к крещению.

Комментирует Наталия Минаева, кандидат психологических наук, доцент Института отраслевого менеджмента РАНХиГС

Наталия Минаева

Единой точки зрения на вопрос о том, в каком возрасте лучше крестить ребенка, нет.

Православные священники считают, что чем раньше ребенок будет крещен, тем лучше. Раньше младенцев крестили на 8-й день после рождения, позднее стали крестить на 40-й день.

Многие современные родители придерживаются этого правила и сегодня, и в нем есть, на мой взгляд, здравый смысл.

До двухмесячного возраста новорожденный большую часть времени проводит во сне, прерываясь лишь на кормление и короткое бодрствование. Если крестить ребенка в этом возрасте, велика вероятность, что ребенок будет спать — и все необходимые ритуалы будут проведены с ним во сне.

Психика в таком раннем возрасте только формируется, сон ребенка является глубоким, и практически никакие помехи не могут ему препятствовать — я имею в виду посторонний шум, свет и тому подобное.

По моим наблюдениям, во время крещения младенцы в возрасте 1,5-2 месяцев просто мирно посапывают на руках у крестных родителей или близких родственников.

Чем старше ребенок, тем более чутким становится его сон, и даже небольшие раздражители могут его прервать. Более того, с двухмесячного возраста младенцы начинают распознавать лица, узнают родителей, опекунов или близких родственников — свидетельством тому являются первые улыбки.

К незнакомым людям ребенок старше двух месяцев начинает относиться настороженно — лицо незнакомого человека может напугать младенца, вызвав естественную в этом возрасте реакцию — плач.

Поэтому с точки зрения психологии оптимальный возраст крещения ребенка — 1,5-2 месяца.

Конечно, могут быть веские причины переноса крещения на более поздний срок — например, слабое здоровье ребенка. Хотя, насколько мне известно, в таких случаях можно пригласить священника домой или в больницу.

Окончательное решение остается за родителями ребенка.

Комментирует Олег Иванов , психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов

Олег Иванов

Вопрос с крещением ребенка родители должны решить самостоятельно, не поддаваясь давлению со стороны родственников.

Крестить новорожденного можно с первого дня жизни. Однако, как правило, так поступают в исключительных случаях, если, например, ребенок серьезно болен.

Традиционно таинство крещения совершается на сороковой день от рождения малыша. С принятием Святого Крещения ребенок становится частью Церкви Христовой, он может причащаться, за него можно подавать записки о здравии и так далее. Для верующих православных родителей это немаловажный факт.

Ранний возраст для крещения младенца еще и удобен: новорожденные до года спокойнее ведут себя, чем дети постарше.

Большую часть времени они спят, более спокойно реагируют на чужих людей, в том числе на крестных и священника.

После года ребенок часто крутится, капризничает, боится непонятных запахов, звуков, множества незнакомых людей. Большую часть времени приходится успокаивать малыша, а для таинства желательно максимальное спокойствие и сосредоточенность.

Однако в каждом случае нужен индивидуальный подход. Если ребенок родился слабым, стоит немного подождать, пока подрастет и окрепнет. А тем временем родители могут лучше подготовиться к таинству, поговорить со священником и решить все организационные вопросы.

Комментирует Владимир Якунцев, руководитель научно-методического центра по миссии и катехизации Свято-Филаретовского православно-христианского института, специалист по церковной традиции и современным практикам подготовки к крещению

Владимир Якунцев

Крестить ребенка целесообразно, если придерживаются христианских традиций его родители или хотя бы один из них.

При этом другой родитель должен быть не против.

В данном случае речь идет не просто о совершении таинства крещения, а о воспитании ребенка в условиях православной веры, иначе обряд сам по себе не имеет никакого смысла. Это одно из главных церковных правил.

В идеале, чтобы воспитать ребенка в соответствии с православной верой, христианами должны быть оба родителя, иначе они могут столкнуться с непримиримыми противоречиями.

Когда встает вопрос: «Крестить ребенка или нет?», очень важно понимать смысл данного действия и не питать иллюзий, что таинство само по себе гарантирует тому, над кем его совершают, спасение души.

Вместо этого нужно по возможности встретиться и пообщаться с образованными людьми, которые живут по христианским заветам, понять, действительно ли ты хочешь, чтобы крещение принесло те духовные плоды, о которых говорится в Евангелии.

Очень важно действовать не по принципу «что ближе к дому» или «что ярче блестит», а действительно искать тех, кто жаждет жить по Евангелию и хочет привить это другим.

По современным церковным правилам, требование веры относится не только к родителям, но еще и к крестным.

Поэтому если чего-то (веры, научения или опыта жизни по вере) недостает родителям или крестным, они должны обязательно искать возможности для катехизации (наставления в основах христианской веры и жизни в соответствии с ними). Очень важно все делать максимально сознательно.

Господь сказал, что кто последует за Ним, тот обретет много братьев и сестер, обретет новую жизнь. И невозможно лгать, потворствовать обману и ложным надеждам. Поэтому добросовестная подготовка к крещению (если речь о крещении детей, то начинать надо с родителей и крестных) — это категорическое требование! Если кто-то где-то это требование не соблюдает (это касается даже священников), то он совершает большой грех.

Если исходить из смысла крещения и из церковного опыта, то самое лучшее — принять крещение на третьем десятке своей жизни.

Во II-IV веке, когда в церкви практика полноценной и целостной подготовки к крещению была в силе, даже люди, которые воспитывались в христианских семьях, причем совсем не рядовые, а те, кого церковь почитает как святых отцов, крестились именно в этом возрасте.

Иоанн Златоуст крестился в 24 года, Руфин — в 30, Августин — в 33, Григорий Богослов — в 28, Василий Великий — в 26. В общем, компания хорошая. Хотя у них с детства была возможность креститься, она не была реализована даже в таких условиях, как у Василия Великого, хотя вся его семья, сестры, все были «иже во святых».

Почему? Потому что крещение предполагает перед этим покаяние, то есть отречение от всех соблазнов этого мира, а это возможно только при условии достаточной зрелости человека.

Это совсем не значит, что до своего крещения человек или ребенок находился вне церкви. Он находился под покровом молитв церкви, он не проводил время зря: он учился вере.

И это имеет принципиально важное значение, потому что членом церкви человек становится именно по вере, а не по крещению.

Сегодня мы наблюдаем сдвиг сознания, когда критериями для членства в церкви считают вещи, которые в древней церкви были прерогативой только уж совсем верных членов церкви. Крещеный, причащающийся — это тот, кто утверждает свою веру и обновляет ее. А членом церкви человек становится по своей вере, когда об этом есть хоть малейшее свидетельство самой церкви, и тогда он становится оглашаемым, то есть начинает подготовку к крещению, которая у детей может длиться годами!

Неслучайно существует много церковных правил, канонов, относящихся именно к оглашаемым, то есть к некрещеным членам церкви.

Конечно, эта норма реализуема только в условиях, где есть живая церковная среда. Тогда и само крещение будет приносить максимальные плоды, о которых сказано в Евангелии.

Там же, где этого нет, нужно с мудрой рассудительностью принимать решения, учитывая хотя бы отдельные условия, закрепленные и в предании церкви, и в ее современных документах.

Фото: visualrian.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!