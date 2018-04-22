Это не мое: 5 звездных отцов, которые не хотели признавать собственных детей

В день рождения Джека Николсона (22 апреля оскароносному актеру исполняется 81 год) мы решили вспомнить знаменитостей, которые в силу тех или иных причин не признавали собственных детей и даже какое-то время в принципе не участвовали в их судьбе. Клинт Иствуд

Фото: portal.picture-alliance.com Если у Джека Николсона три статуэтки «Оскар», один официальный брак и пятеро детей, то у его коллеги по голливудскому цеху пять наград, два официальных брака и семеро детей. Да и «романтическая сага» Клинта Иствуда, на наш взгляд, еще более запутанная. Судите сами. В то время, когда Иствуд был официально женат на Мэгги Джонсон (актриса подарила ему двоих детей), он в течение 14 лет (!) был в отношениях с актрисой Сондрой Локк , а еще крутил роман с бортпроводницей Жаклин Ривз (благодаря ей Клинт стал папой еще два раза). Именно этих детей — Скотта (родился в 1986 году) и Кэтрин (родилась в 1988 году) — голливудский мачо скрывал от прессы. Если с официальной женой он мысленно уже давно развелся, то вот госпожу Локк терять не хотел… Но когда с Сондрой Локк пути Иствуда разошлись, он решил «вернуть должок» и даже подарил Скотту и Кэтрин свою фамилию! Правда, особых бонусов звучная фамилия ребятам не добавила — они и без нее неплохо себя зарекомендовали. Например, Скотт — востребованный актер и модель, Кэтрин старается от брата не отставать.

Обязанность родителей — правильно воспитать детей и объяснить им, как и что в этой жизни происходит. Они должны понимать, что далеко не каждый становится известной личностью.

Удивительно, но, пожалуй, Клинту Иствуду каким-то волшебным образом «правильно воспитать детей» удалось. По крайней мере, во время беседы с журналистами Скотт Иствуд о своем отце говорит, что мечтает быть на него похожим, а также называет оскароносного актера «очень цельным человеком». Джеки Чан

Фото: portal.picture-alliance.com; Instagram@stolenmilktea

Интересно, верит ли известный актер в закон кармы? Даже если и нет, то наверняка хотя бы раз в жизни Джеки Чан задался вопросом — что же он такого натворил в прошлой жизни, что с детьми у него связаны исключительно волнительные воспоминая (мы не о приятном волнении, как вы поняли). Во-первых, его законный сын Джейси вполне мог родиться безотцовщиной, ведь звезда боевиков отвел его мать под венец за пару дней до того, как у Линь Фэнцзяо отошли воды! Во-вторых, падкость на женскую красоту сделала Чана главным героем светских сплетен — в 1999 году бывшая «Мисс Азия — 1990» Элейн Нг публично заявила, что вот-вот подарит Джеки Чану дочь! Казалось бы, ну с кем не бывает… Но Чан никак не хотел, чтобы Линь с ним развелась. «Прощение» жены Джеки стоило дорого. По договоренности супругов, Чан не должен признавать ребенка и не должен поддерживать контакт ни с дочерью, ни с ее матерью. Чан условия «договора» соблюдал.

Как сам не раз признавался Чан, он — никудышний отец. Он уделял мало внимания законному сыну Джейси и вообще не принимал участия в воспитании дочери Этты У Чжолинь.

К чему все это привело? В 2015 году сын актера был приговорен к тюремному сроку за предоставление места для употребления наркотиков (по иронии судьбы Джеки Чан с 2009 года занимает пост посла доброй воли по борьбе с наркотиками), в начале 2017 года дочь Чана предприняла попытку самоубийства, а в апреле того же года Этта заявила миру о своей гомосексуальности. Джек Николсон

Фото: portal.picture-alliance.com Чертовски привлекательный мужчина с прямо-таки разрывающей на части харизмой — так о Джеке Николсоне могут сказать те женщины, с которыми, как уверяет сам оскароносный актер, он смог в свое время «познакомиться поближе». Наверно вы удивитесь, но при всем этом «малиннике» Николсон был женат всего один (!) раз — на актрисе Сандре Найт , которая подарила ему дочь Дженнифер. Кстати, это единственный законный ребенок звезды фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Почтальон звонит дважды».

Всего у актера детей, как он сам однажды выразился, «где-то между четырьмя и семью».

Джек — мужчина старой закалки, уверенный в том, что за удовольствие в жизни нужно платить. Что он, в принципе, и делает. Например, с каждой из своих подруг, которой посчастливилось родить от актера, он заключал устный договор: она не обременяет его вопросами воспитания детей, не употребляет фамилию «Николсон» в тандеме с именем ребенка, а взамен он берет на себя всю финансовую составляющую непростого вопроса взращивания отпрыска. Кстати, со своим сыном Калебом Николсон общался даже несмотря на то, что его мать (актриса Сьюзан Анспах) нарушила условия «договора» (она во всеуслышание назвала своего сына наследником Николсона). Актер оплатил парню университет и даже периодически материально подбадривал Сьюзан, но Калеба сыном так и не называет. Род Стюарт

Фото: portal.picture-alliance.com Все прелести отцовства в юном возрасте ощутил на себе Род Стюарт. В 1963 году лидер группы The Ray Davies Quartet (успешным коллектив нельзя было назвать даже с очень большой натяжкой) оказался на руках с новорожденной девочкой. Вариантов события в данном случае могло быть всего два: либо 18-летний отец помимо творчества занимается еще и делом, приносящим хоть какие-то деньги на пеленки-распашонки, либо молодые родители отдают ребенка в детский дом. Малышка Сара была отдана на усыновление…

Разумеется, девочка никогда не носила фамилии своего известного отца. Сара росла в семье Стритеров, которые воспитывали ее как родную.

Сара долгое время не знала, что известный музыкант ее отец. Отцовские чувства проснулись в Стюарте, когда женщине было уже за 40. Они несколько раз встречались, но сближение между папой и дочерью произошло только, когда родители Сары умерли. Всего у известного британца 8 детей — и Кимберли (родилась в 1979 году), и Шон (родился в 1980 году), и Руби (родилась в 1987 году), и Рени (родилась в 1992 году), и Лиам (родился в 1994 году), и Аластер (родился в 2005 году) и Эйден (родился в 2011 году) носят фамилию Стюарт. Эдди Мерфи

Фото: Legion-media.ru То, что от любви до ненависти всего один шаг (а точнее, к сожалению, одна беременность), на своем примере доказывает этот известный актер. Еще буквально вчера он по уши был влюблен в экс-солистку группы Spice Girls Мелани Браун , а сегодня после того, как увидел положительный тест на беременность, бежит, куда глаза глядят. И это все при том, что Эдди Мерфи должен был стать папой в восьмой раз. Казалось бы, уже можно привыкнуть к амплуа «молодого папаши», но нет… Комик сопротивлялся отцовству как мог. И даже ДНК-тест, подтверждающий, что да, Энджел Айрис — дочь Эдди Мерфи, его не убедил в необходимости публично покаяться перед обиженной женщиной. Мерфи подтвердил свой статус папы лишь спустя время.

Он долго не хотел видеться с девочкой и еще дольше судился с Мелани Браун, которая хотела заставить папашу платить алименты.

Победила Браун: сейчас актер ежемесячно перечисляет на счет Энджел Айрис по 35 тысяч долларов, а периодически Мерфи даже захаживает в гости к 11-летней дочери. Наверное, все-таки актер поверил в то, что между родителем и ребенком, у кого день рождения в один день, существует кармическая связь. Фото: Legion-Media.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!