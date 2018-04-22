«Научите детей ценить деньги»: как вырастить ребенка предпринимателем

Какие навыки нужно развивать у ребенка

Одной из самых важных составляющих в таком воспитании ребенка является его естественное развитие согласно возрастным изменениям. Поэтому прежде чем развивать, например, логическое мышление необходимо развить творческое. Это поможет им в будущем естественным образом развить любые навыки, в том числе и бизнес-мышление.

Вне зависимости от того, кем ребенок хочет стать в будущем, бизнес-мышление и предпринимательские навыки в любом случае пригодятся ему в жизни. Начать развивать такой тип мышления важно именно в юном возрасте: пока ребенок полон энтузиазма, родители могут вдохновлять его на поиски необычных идей и решений.

Важной чертой будущего бизнесмена является наличие лидерских качеств. Лидеры часто свободны от стереотипов, стандартов и привычных рамок, умеют примерить на себя самые разные роли, чтобы прийти к пониманию с окружающими. Такой человек не боится ответственности и всегда готов отстаивать свое мнение интересы.

Детей нужно учить ставить цели, брать на себя ответственность, принимать решения, уметь работать в команде. Но развивая в ребенке подобные навыки и предпринимательский тип мышления, необходимо придерживаться некоторых правил.

Шаг 1. Научите ребенка соблюдать сроки и ставить цели

Целеполагание и планирование — якорные составляющие любого процесса. И привить ребенку такие способности можно. Например, вместе поставить цель, разбить ее на тактические шаги и следовать им, периодически проводя ревизию промежуточных результатов.

Такой план можно превратить в интересный квест. У ребенка появится привычка ставить цели и добиваться их. Старайтесь научить его ставить цели на день, неделю, месяц и отслеживать их достижение.

Прививайте ребенку навыки самодисциплины в режиме дня, в организации самоподготовки. Помогите ему научиться управлять своим временем.

Пример. Мы с детьми обычно составляем цели на год и каждый месяц, ставим дедлайны и соблюдаем эти цели. Их немного: по образованию, спорту, личным качествам и достижениям. Пример спортивной цели — планка к концу месяца должна достигнуть трех или двух минут, образовательная цель — выучить определенное количество слов по испанскому языку, осилить грамматику по английскому.

Цели должны быть обязательно несложные, необъемные, достаточно легко достижимые, чтобы это мотивировало ребенка на успех. Если цели сложные, их невозможно будет достичь, будут опускаться руки и у ребенка пропадет интерес.

Шаг 2. Расскажите, как нужно обращаться с деньгами

Покажите ребенку, как нужно обращаться с деньгами, какой ценностью они обладают, какие действия нужно предпринять бизнесмену, чтобы научиться приумножать деньги. Также для понимания их ценности немаловажно ответственное отношение.

Например, вы можете совместно с ребенком придумать способ зарабатывания и накопления, помочь организовать в игровой форме собственное дело, которое непременно даст понимание обо всех процессах создания и реализации бизнеса.

Научите детей ценить деньги. Поощряйте инициативу ребенка в желании найти и выполнить дополнительную работу за финансовое вознаграждение. Но тут важно понимать, что хорошее поведение, учеба и выполнение обязанностей не должны финансово поощряться.

Не придерживайтесь того, что деньги — исключительно взрослая тема. С ребенком можно разговаривать о ценах и прочих цифрах на понятном для него языке. Но важно, чтобы это было в ознакомительном формате. Знакомьте его с экономикой семьи — рассказывайте о расходах и накоплениях.

Пример. Мой средний сын придумал для себя такой бизнес: он рисует картины и продает их нам. Раз в две недели он устраивает вернисаж, и мы всей семьей выбираем, кто какую картину покупает, он назначает цену — 50 рублей, 100 рублей. Таким образом он копит деньги, а потом едет в магазин и выбирает все, что хочет. Даже то, что я, например, не готова ему купить — сладости, чипсы и так далее. Он понимает, что заработал эти деньги, поэтому может потратить их, как считает нужным.

Шаг 3. Развивайте критическое мышление

Организация собственного дела подразумевает ответственность за принятые решения, это в свою очередь учит детей ответственности и инициативе. Уже с детства нужно уметь задавать вопросы себе и окружающим.

Конечно, это сложный мыслительный процесс, который начинается с получения ребенком информации и заканчивается принятием обдуманного решения, формированием собственного отношения к вещи или ситуации. Потому что задать правильные вопросы и не бояться это сделать — очень важно.

Такой тип мышления не только позволит правильно интерпретировать, но и анализировать информацию. Критически мыслящий ребенок всегда сможет аргументировано доказать свою позицию. Он будет опираться на логику и мнение собеседника, а значит сможет объяснить, почему он с ним согласен или не согласен.

Пример. Я всегда разговариваю со своими детьми, узнаю их мнение и советуюсь по самым разным поводам. Мы привыкли обсуждать прочитанные книги, поставленные задачи, делать выводы о тех или иных героях, поступках. Мне важно дать детям больше высказываться, и, если их мнение не совпадает с моим, я очень спокойно без всякого негатива на это реагирую.

Шаг 4. Научите ребенка быть ответственным за свои действия

Командные виды спорта, организация совместного дела с друзьями и семьей научит детей работе в команде, мотивации, организовывать не только себя, но и остальных, быть ответственным за свои действия перед другими.

С одной стороны, занятия спортом — это нацеленность на выигрыш. С другой стороны, это умение принять проигрыш, но не сдаваться. Игровые виды спорта хорошо развивают интуицию. Дети учатся просчитывать шаги и логически мыслить.

Пример. Мои дети занимаются разными видами спорта, это очень хорошо стимулирует мозговую деятельность, они учатся просчитывать дальнейшие шаги, стараются предугадать, какое действие, какой шаг, маневр предпримет соперник. Все эти навыки хорошо трансформируются детьми и в реальную далекую от спорта жизнь.

Шаг 5. Ребенок должен быть готов к риску

Предприниматель — это человек, который способен нестандартно подходить к решению разных вопросов, рисковать и осознавать все последствия. Это денежные, репутационные и прочие риски. Опытный предприниматель — это вовсе не тот, кто не ошибался. Поддерживайте идеи, даже если они вам покажутся рискованными.

Дети могут чувствовать свое право сделать что-то выходящее за рамки обыденного. Они не должны бояться рисковать — очень часто в основе гениальных идей лежит риск. Важно, чтобы ребенок видел результаты любых своих действий.

Пример. У сына в пятом классе сейчас проходит программа IB, в рамках которой нужно сдать определенный проект. Этот проект дети готовят самостоятельно, принимая те или иные решения, понимая и оценивая все риски. Если они не предпримут определенные шаги, то они не смогут получить балл, необходимый для перехода на следующую ступень. И в этом случае я намеренно не вмешиваюсь в процесс, потому что хочу привить ребенку ответственность за свои действия и решения.

Три ошибки, которые совершают родители

Навязывают свои интересы. Вышеперечисленные и другие правила не должны идти вразрез с интересами ребенка. Здесь очень важно и нужно его поддерживать. Позволить заниматься ему любимыми делами не менее важно, чем нелюбимыми, но необходимыми.

Не дают совершать ошибки. Никто не застрахован от различного рода ошибок и недочетов. Вы должны объяснить ребенку, что неудачи иногда случаются, но это не конец света. Главное, сделать соответствующие выводы и двигаться дальше.

Ограничивают в реализации идей. Если ребенок проявляет инициативу, обязательно поддержите его идеи и начинания, даже если вам они кажутся бессмысленными и странными. Ребенку важно чувствовать, что родители верят в него. В противном случае он начнет бояться что-то предлагать и делать шаги в незнакомом направлении.

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