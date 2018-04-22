Ещё
Парализованная 2-летняя британка подражает Свинке Пеппе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парализованная 2-летняя британка подражает Свинке Пеппе 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
2-летняя британка Элис из Уэст-Бромиджа, несмотря на невозможность ходить, очень жизнерадостная и улыбчивая девочка. Родители малышки делают по возможности все, чтобы ее жизнь не отличалась от жизни других детей.
Когда Элис было 11 месяцев, ей поставили два неутешительных диагноза: расщепление позвоночника («спина бифида») и гидроцефалию (нарушение развития головного мозга). И, как приговор, прозвучали слова врачей о том, что малышка навсегда будет прикована к инвалидному креслу.
Девочка оказалась парализована ниже пояса, а в остальном она растет абсолютно нормальным ребенком. Элис — очень общительная и развитая девочка, которая активно познает мир и уже вовсю разговаривает. Малышка больше всего обожает смотреть мультфильмы про Свинку Пеппу. Прыжки любимой героини подтолкнули девочку на исполнение достаточно сложных трюков на инвалидной коляске.
«Она начала кружиться в кресле около месяца назад. Это было так мило, что я решила заснять ее на камеру», — рассказала мама Элис. По ее словам, малышка активно учится управлять инвалидным креслом и разучивает все новые и новые трюки. «Это стоило ей немалых усилий», — признается мама девочки. Родители и старшие братья Элис захотели, чтобы пример героической девочки был вдохновителем для других подобных детей и выложили ролик с трюками Элис на YouTube.
Интернет-пользователи по всему миру были восхищены силой воли маленькой Элис и выразили ей слова поддержки в комментариях: «Маленькое солнышко! Ты такая сильная! Будь здоровой!» «Удачи тебе во всем! Все получится, ты очень целеустремленная!» «Западная медицина не стоит на месте, очень надеюсь, что малышке помогут ходить» «Милый ангел! Пусть случится чудо, и ты пойдешь!» «Пусть Бог благословит тебя, котенок! Желаю здоровья!».
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«А что скажет мама?»: 8-летняя дочь Ивана Жидкова прыгнула с высоты 170 метров «Подхватывает сигнал»: Нелли Ермолаева рассказала, как ее грудь реагирует на плач сына «Жаль, что нет штрафа»: Ксения Бородина отреагировала на критику в адрес ребенка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь9
Зачем женщинам нужен секс без оргазма7
Девушку обзывали далматинцем, но она это пережила35
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом157
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение