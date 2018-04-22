Парализованная 2-летняя британка подражает Свинке Пеппе

2-летняя британка Элис из Уэст-Бромиджа, несмотря на невозможность ходить, очень жизнерадостная и улыбчивая девочка. Родители малышки делают по возможности все, чтобы ее жизнь не отличалась от жизни других детей.

Когда Элис было 11 месяцев, ей поставили два неутешительных диагноза: расщепление позвоночника («спина бифида») и гидроцефалию (нарушение развития головного мозга). И, как приговор, прозвучали слова врачей о том, что малышка навсегда будет прикована к инвалидному креслу.

Девочка оказалась парализована ниже пояса, а в остальном она растет абсолютно нормальным ребенком. Элис — очень общительная и развитая девочка, которая активно познает мир и уже вовсю разговаривает. Малышка больше всего обожает смотреть мультфильмы про Свинку Пеппу. Прыжки любимой героини подтолкнули девочку на исполнение достаточно сложных трюков на инвалидной коляске.

«Она начала кружиться в кресле около месяца назад. Это было так мило, что я решила заснять ее на камеру», — рассказала мама Элис. По ее словам, малышка активно учится управлять инвалидным креслом и разучивает все новые и новые трюки. «Это стоило ей немалых усилий», — признается мама девочки. Родители и старшие братья Элис захотели, чтобы пример героической девочки был вдохновителем для других подобных детей и выложили ролик с трюками Элис на YouTube.

Интернет-пользователи по всему миру были восхищены силой воли маленькой Элис и выразили ей слова поддержки в комментариях: «Маленькое солнышко! Ты такая сильная! Будь здоровой!» «Удачи тебе во всем! Все получится, ты очень целеустремленная!» «Западная медицина не стоит на месте, очень надеюсь, что малышке помогут ходить» «Милый ангел! Пусть случится чудо, и ты пойдешь!» «Пусть Бог благословит тебя, котенок! Желаю здоровья!».

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