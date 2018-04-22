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Ким Кардашьян и Канье Уэст задумались о четвертом ребенке
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Ким Кардашьян и Канье Уэст задумались о четвертом ребенке 

Letidor.ru 53 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Светская дива, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст, совсем недавно стали родителями в третий раз. И уже задумались об еще одном ребенке!
Как стало ясно из недавнего выпуска шоу «Семейство Кардашьян», Канье Уэст просит жену о четвертом малыше. При этом сама Ким, очевидно, не против; однако, отмечает телезвезда, больше четырех детей она воспитывать точно не сможет:
Я вряд ли управлюсь больше чем с четырьмя детьми, ведь тогда я не смогу уделить каждому достаточно времени,
сообщила Ким Кардашьян.
Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 4 Апр 2018 в 4:08 PDT  Напомним, Ким Кардашьян замужем за рэпером Канье Уэстом с 2014 года (для светской дивы брак стал третьим). До свадьбы влюбленные встречались 2 года. Помимо 3-месячной малышки Чикаго супруги воспитывают двоих детей: дочь Норт появилась на свет в 2013 году, а сын Сейнт родился в 2015 году.
Отметим, третьего ребенка для пары выносила суррогатная мать, самой Ким врачи запретили самостоятельно вынашивать и рожать малыша из-за серьезного риска для здоровья. Скорее всего, если звезды решатся на четвертого ребенка, он также появится на свет благодаря услугам суррогатной матери.
Фото: Instagram @kimkardashian
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