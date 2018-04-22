Встреча деток с новорожденными братиками и сестричками

Рождение ребенка — это всегда очень волнительно! Но особенно такое событие удивляет деток, которые в один миг становятся старшими братьями и сестрами. Малыши, как известно, не умеют скрывать своих эмоций, поэтому восторг от свершившегося чуда они выражают очень ярко! В этой подборке мы собрали для вас самые трогательные снимки первой встречи деток с новорожденными, которые согреют ваше сердце даже в самый морозный день.

Если эта подборка не оставила вас равнодушным, поспешите поделиться ею с друзьями!