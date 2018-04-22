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Встреча деток с новорожденными братиками и сестричками
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Встреча деток с новорожденными братиками и сестричками 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Рождение ребенка — это всегда очень волнительно! Но особенно такое событие удивляет деток, которые в один миг становятся старшими братьями и сестрами. Малыши, как известно, не умеют скрывать своих эмоций, поэтому восторг от свершившегося чуда они выражают очень ярко! В этой подборке мы собрали для вас самые трогательные снимки первой встречи деток с новорожденными, которые согреют ваше сердце даже в самый морозный день.
Если эта подборка не оставила вас равнодушным, поспешите поделиться ею с друзьями!
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