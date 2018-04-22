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В полиции опровергли сообщение, что в ростовском зоопарке дети убили нескольких животных
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В полиции опровергли сообщение, что в ростовском зоопарке дети убили нескольких животных 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Некоторые СМИ распространили информацию о том, что в ростовском зоопарке группа детей жестоко расправилась с детенышем кенгуру и несколькими чайками. История обросла подробностями — якобы детям было всего по 11 лет, они были из неблагополучных семей и голыми руками оторвали птицам головы. Сообщение оказалось фейком.
— Если бы такое произошло, сотрудники зоопарка сообщили бы об этом в полицию. Но никаких заявлений не поступало, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Все животные живы и здоровы. Недавно здесь появился на свет маленький лемур и три красные мартышки.
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