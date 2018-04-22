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Поразительные высказывания девочки, страдающей аутизмом
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Поразительные высказывания девочки, страдающей аутизмом 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Соня Шаталова страдает аутизмом. От нее никто не слышал ни слова — только крики и невнятные «бе-бе». Она ведет себя как 2-летний ребенок, но за всем этим скрывается богатый внутренний мир и неординарное мышление.
Девочка умеет читать и писать. Но пишет она только тогда, когда к ней прикасается ее мама — такая вот моральная поддержка. Но о чем же может писать такой особенный ребенок?
Однажды на литературном кружке детям дали задание: написать краткие, но емкие определения различным словам. Например, что такое душа, наука или страх? Ответы Сони были просто поразительными. Далеко не каждый взрослый смог бы так сказать. Судите сами:
Сейчас Соне 19 лет. Но она все еще не умеет устно общаться с людьми, поэтому это приходится делать только посредством бумаги и ручки. О таких людях говорят «врожденная грамотность». И когда Соню спрашивают, откуда она все знает, девушка отвечает: « Я всегда это знала».
Из дневника 10-летней Сони: «это я Соня. что происходит со мною граница меж прошлым и будущим меж смертью и жизнью проходит неровно и я двигаюсь вдоль неё а надо ведь пересечь. Господи помоги мне разве так как сейчас это нормально».
Я никогда не читала ничего более удивительного! Если вас тоже поразил этот ребенок, делитесь статьей с друзьями!
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