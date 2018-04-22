Мальчик пережил 65 операций из-за маленькой детали, которая есть в каждом доме!

Ребенок не понимает, чем могут закончиться его игры. Эта история годовалого малыша в очередной раз напоминает родителям, что мелкие вещи и детали совсем не безобидны! 4 года назад Карла с мужем Майклом чуть не потеряли своего младшего сына, которому был всего лишь 1 год. А все из-за маленькой батарейки, которую можно найти в часах, калькуляторах и пультах.

Эммет нашел на полу такую батарейку и проглотил ее. Родители стали замечать, что их сын стал часто капризничать, превратился в вялого и беспокойного ребенка. Они испугались за здоровье мальчика и показали его доктору. Тот сказал, что это, скорее всего, обычная простуда.

Но через пару дней у Эммета начались приступы кашля с кровью. Только после этого ребенка отправили в реанимацию. С помощью рентгена доктора обнаружили в пищеводе мальчика ту самую батарейку, кислота которой разъедала его изнутри.

К счастью, все закончилось хорошо. Эммет пережил 65 операций за последующие 4 года и пошел на поправку.

Сейчас ему 5 лет. Мальчик говорит благодаря искусственным голосовым связкам, но не мешает ему наслаждаться жизнью.

Для родителей случившееся было сильным ударом. Но они счастливы, что все хорошо закончилось. Теперь Карла и Майкл распространяют свою историю в Интернете, чтобы предупредить других молодых родителей. Поделитесь ссылкой на статью с друзьями! Потому что лучше учиться на чужом опыте…