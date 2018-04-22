Семейный agile: три бизнес-принципа в воспитании детей

Как результат — книга «Секреты счастливых семей». Автор поделился принципами бизнеса, которые можно перенести на семью, воспитание детей и общение с близкими. Forbes Life выбрал самые интересные.

Стать гибким

В семье постоянно происходят перемены. Как раз тогда, когда дети начинают спать ночью, они перестают спать днем; научившись ходить, они тут же принимаются закатывать истерики; не успевают дети привыкнуть к футболу, как к нему добавляются уроки игры на фортепиано… Неудивительно, что по мнению известного терапевта Сальвадора Минухина, наиболее важная характеристика семьи — умение быстро адаптироваться.

А что, кто-нибудь выяснил, как снизить стресс и повысить способность к адаптации? Да, Джеф Сазерленд, один из разработчиков Scrum и Agile. Он просматривал выпуски Harvard Business Review и наткнулся на статью. Авторы — Хиротака Такеучи и Икуджиро Нонака — отмечали, что темп в бизнесе становится все быстрее и ключевыми характеристиками успешных организаций служат скорость и гибкость. В статье освещались стратегии таких компаний, как Toyota и Canon, а сплоченные команды уподоблялись игрокам регби, которые собираются вокруг мяча (Scrum).

Сегодня Scrum и Agile это стандартная система в сотне стран (слово «гибкий» используется как собирательное понятие), и две трети всего программного обеспечения разрабатывается в соответствии с такой философией.

Могут ли семьи извлечь какую-то пользу из принципов этой системы? «Я все чаще вижу людей, которые используют гибкий подход дома, особенно в отношениях с детьми», — замечает Джефф. Как?

Шаг 1.

Завести Scrum-доску, которая поделена на три колонки: «Надо сделать», «В процессе», «Сделано».

В колонку «Надо сделать» вносятся стикеры с задачами, в том числе для детей. Например, подготовиться к словарному диктанту, приготовить обед, записаться к стоматологу… Когда кто-то берет задачу, стикер перемещается. Благодаря наглядно представленным данным все члены команды могут следить за прогрессом остальных. «Если у вас в доме есть похожая вещь для общего пользования, — говорит Джефф, — то я гарантирую: дел будет сделано вдвое больше, дети станут организованнее».

Шаг 2.

Сделать семейные собрания еженедельной традицией.

Гибкая методология дает механизм для коммуникации. А цель собрания — не говорить о каждом из вас как об индивидуальности, а сосредоточиться на том, насколько хорошо вы функционируете вместе как семья. Вот три вопроса, которые стоит обсуждать:

Что хорошего произошло в нашей семье на этой неделе?

Что пошло не так?

Над чем мы будем работать на следующей неделе?

Почему работает система с семейными совещаниями? Потому что они проводятся в установленное время и нацелены на то, чтобы привлечь внимание к конкретным поступкам. Если вы не обсуждаете проблемы в спокойной обстановке, ваши планы по улучшению семейной жизни и отношений с детьми никуда не приведут.

Шаг 3.

Составить манифест гибкой семьи.

Что туда войдет? Решать вам с детьми. Каких принципов вы придерживаетесь? Что для вас по-настоящему важно? Попробуйте обсудить на одном из семейных собраний.

Наделить детей правами и ответственностью

Как родители мы инстинктивно отдаем детям приказы. Мы думаем, что лучше знаем; это проще; да и у кого есть время на споры? Кроме того, обычно же мы оказываемся правы! Семья — одна из наиболее «каскадных» систем. Но, как вскоре обнаруживают все родители, повторять детям одно и то же раз за разом не всегда лучшая тактика.

Пусть дети сыграют роль в своем собственном воспитании.

Пользу такого подхода подтверждают и недавние исследования человеческого мозга. Ученые из Калифорнийского университета и других научных учреждений обнаружили, что у детей, которые планируют свое время, ставят еженедельные цели и оценивают свою работу, укрепляются префронтальная кора и другие отделы мозга, а в результате улучшается когнитивный контроль. Эти так называемые организационные навыки помогают детям научиться самодисциплине, дают им умение избегать отвлекающих факторов и взвешивать все за и против, принимая какое-либо решение.

Самостоятельно выбрав себе меру наказания, дети внутренне более нацелены на то, чтобы его избежать, а выбирая себе поощрение, сильнее заинтересованы в том, чтобы его получить. Позвольте детям принять участие в своем воспитании.

Создать семейный бренд

Помните книгу Кови «7 навыков высокоэффективных людей»? Работая консультантом по организации управления, Кови часто просил клиентов — сотрудников какой-либо корпорации в одном предложении написать ответ на вопрос: «Какова основная миссия или цель вашей организации и какова стратегия, посредством которой организация намерена ее осуществить?» Затем он просил управленцев зачитать свои ответы вслух. Участники, как правило, были поражены тем, насколько отличаются их ответы. Затем Кови помогал им сформулировать общее для всех описание миссии.

Мало кто знает, что Кови применил похожие методы по отношению к семье. Он предложил семьям формулировать свою миссию. «Цель заключается в том, — писал он, — чтобы у вас сложилось ясное представление о том, какой должна быть ваша семья».

Кови говорил, что описание семейной миссии сродни плану полета самолета.

«Хорошие семьи — даже превосходные семьи — 90% времени отклоняются от намеченного маршрута». Хорошими их делает то, что они точно знают, каков конечный пункт, и у них есть план полета к цели. В итоге, столкнувшись с неизбежной турбулентностью и человеческим фактором, успешные семьи все равно возвращаются к плану.

Кови утверждал, что определение семейной миссии стало самым значимым событием в истории его семьи. Они с женой сначала пересмотрели свой брачный контракт (еще раньше в него были включены десять навыков, которыми, по их мнению, должны обладать их дети). Затем задали детям ряд вопросов, например: «Что влечет тебя домой?» и «Что смущает тебя в нашей семье?» После чего все дети предложили свое видение семейной миссии. Их сын Шон, старшеклассник и звезда футбола, написал: «Мы клевая семья, и мы круче всех!» В итоге Кови с женой сформулировали одно-единственное предложение: «Миссия нашей семьи состоит в том, чтобы быть источником веры, порядка, истины, любви, счастья и покоя и предоставлять возможность каждому члену семьи быть сознательно независимым и в то же время эффективно взаимозависимым человеком, способным служить достойным целям общества».

Кови приводит в пример миссии других семей, от проповеднической «Любить друг друга… помогать друг другу… верить друг в друга… мудро распоряжаться своим временем, талантами и ресурсами во благо другим… молиться вместе… всегда» до метафорической «нет пустым стульям».

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