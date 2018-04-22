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Анжелика Лазарева из Башкирии прошла в полуфинал шоу «Ты супер!»
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Анжелика Лазарева из Башкирии прошла в полуфинал шоу «Ты супер!» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
9-летняя Анжелика Лазарева оказалась в полуфинале шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ. Девочка исполнила со сцены песню «Я вернусь» и уже с первых нот покорила жюри — все четверо судей сказали ей: «Да».
В отборочном туре Анжелике, которая пела джаз, аплодировал весь зал, а продюсер Виктор Дробыш даже позволил ей самой нажать зелёную кнопку. Узнав, что проходит, девочка бросилась на шею к своей второй маме и сбила её с ног.
Свою настоящую маму Анжелика почти не помнит. Во время интервью на НТВ Анжелика рассказала о своих биологических родителях.
— Жила-была одна семья, родители болели. Сначала родилась девочка, потом мальчик, а потом родилась самая младшая девочка. Они росли голодные, без еды. Мама их не кормила, била постоянно. Самая младшая сестра кричала, потому что, наверно, была голодная. И мама взяла и швырнула её о стенку головой, — сквозь слёзы рассказала журналистам девочка.
Новую семью Анжелика обрела, когда ей было три года — новые родители забрали её из детдома. Разница в возрасте с её старшим братом Максимом составляет 21 год. Мама, папа и брат в девочке души не чают и верят, что она станет великой певицей.
Вторая участница от Башкирии, 15-летняя Зарема Шайхитдинова из деревни Равилово, несмотря на удачное выступление, не смогла пробиться в полуфинал телепроекта.
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