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Регина Тодоренко показала своих родителей
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Регина Тодоренко показала своих родителей 

Russianshowbiz.info 45 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярная телеведущая, наконец, получила возможность отправиться в путешествие с мамой и папой. Девушка показала короткое видео, на котором она с родителями весело подпрыгивает на одной из сицилийских улочек. Регина призналась, что только в 25 лет осознала важность родительской поддержки.
Мама и папа молодой звезды всегда ее поддерживают. Кроме того, родительская забота проявляется и на расстоянии. По словам Регины, мама с папой постоянно звонят ей, спрашивают, оделась ли их любимая дочь по погоде, напоминают о необходимости поесть, интересуются, как прошел день, рассказывают о гороскопе на ближайшее время и т.д. Тодоренко добавила, что родителям даже удается передавать ей различные вкусности из дома, в какой бы точке планеты она ни находилась.
Регина поинтересовалась у подписчиков, одобряют ли их родители профессиональный выбор. Оказалось, в этом вопросе повезло далеко не всем: «Родители не одобряют и считают мои стремления „чушью“. Они были рождены в то время, когда профессии типа „врач“, „юрист“, „экономист“ набирали обороты. Я же хочу стать стилистом. Знаю, что их тоже тьма, но я уверена, что у меня получится! В меня верит только муж. Спасибо ему за поддержку».
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