«Видишь грудь — беги!»

Алла Боголепова о том, что делать, если при вас кормят грудью.

Когда кто-то рядом со мной ест — необязательно чавкает, просто ест! — я испытываю приступ ярости. Звук жевания вызывает у меня агрессию такой степени, что я выхожу из комнаты, чтобы не накричать или не ударить источник звука. Это не значит, что у меня нервный срыв или скверный характер. Это не значит, что я ненавижу человека, который сидит рядом со мной за столом.

Это всего лишь значит, что у меня мисофония.

Эта малоизученная форма пониженной звукоустойчивости официально не считается психическим расстройством.

Учитывая ее огромное распространение — а мисофонией страдает по разным данным от 10 до 15 процентов населения планеты — врачи всерьез ведут разговоры о том, чтобы признать мисофонию болезнью и начать разрабатывать способы лечения. Но пока это никакая не болезнь, а просто вот такая особенность психики, с которой, хочешь не хочешь, приходится жить.

Мисофония очень успешно превращает жизнь человека в ад. У каждого страдальца свои триггеры: жевание, зевание, глотание, кашель, даже чужое дыхание. Представьте на секунду, каково это — когда зевок любимого человека вызывает ярость до красной пелены перед глазами. Или когда ты испекла ребенку его любимый торт, но не можешь находиться рядом, пока он ест.

Звуки, которых другие люди даже не замечают, причиняют настоящие мучения. Рвутся социальные связи. Снижается качество жизни. Лекарства нет и не предвидится. Вот что такое мисофония.

И я живу с ней много лет.

К чему, собственно, весь этот каминг аут.

К тому, что я прекрасно, прекрасно понимаю, какие эмоции могут испытывать некоторые люди при виде женщины, кормящей грудью младенца. От легкого дискомфорта до душного, физически тяжелого приступа ненависти. И я знаю, что с этим делать. Слушайте меня.

Во-первых, сходите к врачу. Серьезно. Я ходила.

Потому что избыточная реакция на действия постороннего человека, которые не направлены против вас и не несут угрозы, вполне может быть симптомом серьезного психического заболевания — от биполярного расстройства до шизофрении.

Если вид кормящей женщины вызывает у вас тремор, тошноту, звон в ушах или приступ агрессии — идите к врачу. Если вы не можете описать кормящую женщину нейтральными или хотя бы цензурными словами — идите к врачу.

Довольно большой процент психических расстройств поддается если не лечению, то контролю. Насколько сложно контролировать синдром Туретта, я не знаю, но, полагаю, какие-то средства уже имеются. Это же настоящая болезнь, не какая-нибудь мисофония.

Но если врач отправил вас домой со словами: «Ну, пожуйте какой-нибудь гомеопатический био-сорняк для снятия стресса», все будет гораздо сложнее. Вам придется заняться воспитанием ребенка. Не того чужого младенца, которого кормят грудью у вас на глазах. А собственного.

Того, что живет внутри вас в полной уверенности, что мир создан исключительно для его развлечения и удобства и должен, обязан быть для него комфортным. А если в этом мире есть что-то раздражающее, то это надо уничтожить, сломать, запретить, на худой конец спрятать подальше. Того, что топает ногами и орет: уберите это, я не хочу этого видеть, меня это бесит! Ну, в самом деле, это ведь не вы орете. Вы же взрослый разумный человек, вы работаете, платите налоги, умеете держать себя в руках и, возможно, пользуетесь антивозрастными кремами. Вы знаете законы — и жизни, и природы, и государства. А он — тот, что внутри вас, еще маленький. Он не знает. Объясните ему.

Что, давая младенцу грудь, женщина не нарушает закон. Напротив, она его выполняет, поскольку забота о ребенке — ее прямая обязанность. Что младенец — такова его природа — не может контролировать свои желания. Что женская грудь предназначена для выкармливания потомства, поскольку — вот тебе учебник биологии, малютка! — человек относится к классу млекопитающих. Что материнский инстинкт, требующий удовлетворить желание ребенка, также непобедим, как инстинкт самки, надевающей блузку с глубоким вырезом с целью привлечь самца.

Собственно, и в том, и в другом случае, это инстинкт размножения. Просто та, у которой младенец, его уже реализовала. А та, что кривит накрашенные губы — нет.

Объясните своему внутреннему ребенку, что истериками он ничего не добьется. Никого не волнуют его желания и его проблемы. Зато совершенно точно найдутся те, кому будет неприятно смотреть, как он катается по полу и визжит «Не хочу это видеть! Пусть они уйдут!».

Откройте ему страшную истину: окружающие ничего ему не должны. Давайте, время пришло.

Вообще будьте с ним пожестче, с этим вашим ребенком. Вы ведь можете. Вы не такой как эта тупая «онажемать», которая не в состоянии приструнить своего младенца. Вы умный и взрослый. Вы могли бы заставить этого младенца питаться по часам, питаться в туалете, питаться под шалью, не питаться вовсе — это ведь всего лишь вопрос дисциплины и уважения к окружающим. Так что с подрощенным, который уже может оценить состояние чужой груди в терминах «уши спаниэля», «вымя» и «дойки», у вас точно все получится.

А если нет — ну что ж, проявите уважение к окружающим и избавьте их от безобразной истерики. Вставайте и уносите своего визжащего внутреннего ребенка прочь. В полном соответствии с вашими же принципами.

Я так живу. Встаю и уношу. И возвращаюсь, когда он успокоится. Попробуйте. Это работает.