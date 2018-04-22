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Джимми Киммел отпраздновал день рождения сына, который перенес две операции на сердце
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Джимми Киммел отпраздновал день рождения сына, который перенес две операции на сердце 

Журнал ОК! 2 часа назад
В прошлом году американский телеведущий Джимми Кимм стал отцом: у него родился сын Билли. Но не все было так радостно, как хотелось бы. Маленькому Билли диагностировали врожденный порок сердца, тетраду Фалло и атрезию легочной артерии. Ребенку на третий день жизни сделали первую открытую операцию на сердце. В возрасте семи месяцев Билли сделали еще одну операцию в Лос-Анджелесе.
В субботу Киммел опубликовал трогательный пост в Instagram, написав поздравление свему сыну и слова благодарности всем, кто боролся за его жизнь.
Напомним, что Джимми с супругой Молли МаКнирни воспитывает трехлетнюю дочь Джейн. Кроме того, у Киммела есть двое детей — Кевин и Кети — от предыдущего брака с Джиной Киммел.
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