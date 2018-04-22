Джимми Киммел отпраздновал день рождения сына, который перенес две операции на сердце

В прошлом году американский телеведущий Джимми Кимм стал отцом: у него родился сын Билли. Но не все было так радостно, как хотелось бы. Маленькому Билли диагностировали врожденный порок сердца, тетраду Фалло и атрезию легочной артерии. Ребенку на третий день жизни сделали первую открытую операцию на сердце. В возрасте семи месяцев Билли сделали еще одну операцию в Лос-Анджелесе.

В субботу Киммел опубликовал трогательный пост в Instagram, написав поздравление свему сыну и слова благодарности всем, кто боролся за его жизнь.

Напомним, что Джимми с супругой Молли МаКнирни воспитывает трехлетнюю дочь Джейн. Кроме того, у Киммела есть двое детей — Кевин и Кети — от предыдущего брака с Джиной Киммел.