Джастин Теру опубликовал трогательные снимки с годовалым малышом

Мы, конечно, отметили, что 46-летний Джастин Теру , у которого пока нет детей, очень классно смотрелся бы в роли папы. На снимке однако не его ребенок, а сын популярного телеведущего Джимми Киммела . Мальыш Уильям родился с врожденным пороком сердца и за первый год своей жизни перенес три сложные операции. Сейчас с ним все хорошо, а сам Киммел недавно поблагодарил всех за участие и материальную помощь.

Джастин Теру, занимающийся благотворительностью. тоже помог Уильяму, которого трогательно поздравил в день его рождения на своей странице в Instagram:

Фолловеры Теру порадовались за малыша и отметили, что и самому актеру пора завести детей: «Джастину определенно нужно завести малыша!», «Эй! Всегда знала, что ты хочешь детей», «А кто-то, оказывается, любит детей», «Какая милота!», «Как же вы хорошо смотритесь вместе». Напомним, что недавно Джастин развелся с актрисой Дженнифер Энистон . Недавно стало извсетно, что он закрутил роман с 25-летней художницей, а недавно появились слухи о ег близких отношениях с 26-летней моделью.

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Фото:Instagram, Global Look Press