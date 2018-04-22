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Австралиец принял вомбата за ребенка и поздравил подругу с рождением малыша
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Австралиец принял вомбата за ребенка и поздравил подругу с рождением малыша 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Беременная австралийка поделилась в Facebook фотографиями маленького вомбата. Ее друг принял животное за новорожденного малыша. Скриншотом переписки поделился шоумен Джеймс Фелтон в своем Twitter.
Женщина нашла вомбата на дороге, когда его мать переехала другая машина. Фотографии малыша она добавила к посту в Facebook с призывом быть внимательней на дорогах. Ее приятель оставил комментарий: «Поздравляю! Он прекрасен. Очень по тебе скучаю».
Источник фото: Twitter
Когда подруга ответила ему восклицательными знаками, парень понял свою ошибку и написал: «Черт, я невнимательно посмотрел! Я думал ты родила ребенка, извини». Женщина не обиделась и предложила встретиться, не комментируя странный диалог.
В сеть попало видео спасения кота, преодолевшего 130 километров по трассе в Приморье в подвеске машины. Вместе со спутниками, автомобиль выехал из города Арсеньева в Приморском крае. Спустя 130 километров компания решила сделать музыку тише, как вдруг услышала жалобное мяуканье.
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