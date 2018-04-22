«Уже поздно»: Оксана Самойлова призналась, что мечтала о мальчике

Модель Оксана Самойлова , являющаяся матерью трех очаровательных дочек, рассказала поклонникам в сети, что мечтала немного о другом. По словам женщины, она всегда думала именно о таком количестве детей, но среди них она видела хотя бы одного мальчика. Такое признание вызвало довольно неожиданную реакцию у общественности, которая принялась высказывать свое мнение в комментариях под постом.

В личном микроблоге модели и дизайнера очень часто появляются фотографии и видеоролики, героями которых становятся ее дети. Супруга популярного рэпера Джигана с удовольствием рассказывает о дочерях, забавных случаях, связанных с ними, и показывает публике их успехи. Но, как несколько часов назад призналась Оксана, она очень хотела родить мальчика и посетовала, что теперь уже поздно идти на этот шаг. «Банда. Как такое могло случиться что у нас 3 дочки. До сих пор не понимаю. Но учитывая, что по характеру Лея как мальчик, то в принципе всё нормально, если сильно не вникать. Мой идеальный, но уже несбыточный расклад — это трое детей: две девочки и мальчик. Но уже поздно»

Эта публикация понравилась далеко не всем подписчикам Самойловой. И если большинство из них вошли в положение своего кумира и принялись заверять, что она еще может родить мальчика, то другие совершенно не поняли ее слов. Часть Интернет-пользователей просто обрушилась на многодетную мать с критикой за ее высказывания, не понимая, зачем она вообще пишет подобное. «Мальчик, бандитка… Зачем? Как назовете-так и „поплывет“ „Если деньги есть, то не поздно“ „Ну, можно же и четвёртый раз к аисту обратиться“ „Не заморачивайтесь, три чудесные дочки у вас с мужем“ „Вы как будто после рождения Майи всё время оправдываетесь, что вы девочку ещё одну родили“ „Сдадите в дом ребёнка одну или всех. Они ведь нежеланные, если вас это так напрягает. Постоянно у вас эти посты, как вы хотите мальчика вместо дочки. Надеюсь, когда подрастут и поймут, что вы здесь писали, сдадут вас в дом престарелых, так как они хотели мать Анджелину Джоли , которая им бы такого никогда не сказала“ „Оксана, у тебя потрясающая семья, надо обязательно сыночка“ Кстати, некоторые их фанатов модели выразили мнение, что особой разницы-то и нет, мальчик родится или девочка. По их словам, главное, чтобы ребенок был здоров и вырос нормальным человеком, а не каким-нибудь хулиганом.

А недавно Самойлова в очередной раз продемонстрировала поклонникам свою фигуру. Показав себя после утренней тренировки, мама троих детей рассказала, сколько она весит и к каким цифрам на весах стремится. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!