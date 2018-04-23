Для чего в Индиане ставят бэби-боксы?

На территории Индианы действует закон о бэби-боксах. В них родитель может оставить новорожденного ребенка, а сами боксы размещаются в медицинских учреждениях, пожарных частях и полицейских участках. Того родителя, который решил поступить таким образом, не будут преследовать по закону или арестовывать, если не будет обнаружено признаков жестокого обращения с ребенком. Также ему не будут задавать вопросы, а люди не будут осуждать его. Ребенка, которого обнаружат в бэби-боксе, передают в больницу, где его обследуют и при необходимости назначают лечение. А далее малыш передается в социальную службу, которая в дальнейшем будет искать новорожденному опекуна. Чак Колер — 37-летний доброволец-пожарный. Он работает в департаменте Кул-Спрингс более 7 лет. Как только он собирался отправиться на работу, вдруг запищал его пейджер.

"Меня оповестили о том, что в пожарной части была включена медицинская тревога. Это означало одно — кто-то открыл бэби-бокс. Мне повезло с размещением моего дома — он находится прямо за углом пожарной станции, где я работаю. Поэтому уже через 30 секунд я был там. Ранее бывали оповещения и о ложных тревогах, но на этот раз в боксе действительно был ребенок. После того, как я надел перчатки и проверил, не ранен ли малыш, я вызвал медиков и убаюкивал младенца, пока бригада не приехала на вызов. "

За организацией боксов стоит Моника Кэлси. Первые такие бэби-боксы начали появляться на территории Кул-Спрингса еще 2 года назад. Устройства, в которые «подбрасывают» младенцев, имеют несколько режимов тревоги в случае, если ребенка оставляют при экстремальных погодных условиях или критично повышенной или пониженной температуры на улице. По словам Колера, их бокс работает отлично на протяжении всего времени. Нередко боксами интересуются прохожие, периодически открывая их. Тем не менее, как правило, внутри ничего не оказывается.

Чак уверен, что подобные боксы должны располагаться в каждом городе и они важны, как никогда. В департаменте Кул-Спрингса около 98% пожарных проходят медицинскую проверку, поэтому можно без опаски доверить им ребенка.

"Нельзя судить людей за то, что они приняли такое тяжелое решение. Если думать о других, это может быть лучший вариант — оставить ребенка бэби-боксе. Ведь неизвестно, что могло случиться с малышом, если бы мать оставила его в другом месте. "

Стоит согласиться, что даже сложно представить, какая ситуация способна довести человека до того, что ему пришлось отказаться от родного малыша. Тем не менее стоит порадоваться, что дети, попадающие в бэби-боксы находятся в безопасности.