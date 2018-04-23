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Коко Роша стала мамой во второй раз
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Коко Роша стала мамой во второй раз 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Рассказываем про новоиспеченного члена семьи модели!
Четыре месяца назад мы рассказывали вам о том, что Коко и ее муж поделились новостью о скором прибавлении в семье. На днях модель выложила фото из роддома и написала, что родила мальчика, Ивера Имса. Кстати, у малыша уже появился свой аккаунт в Instagram — на него подписано уже более 8 000 подписчиков.
В 2010 году Коко вышла замуж за дизайнера интерьеров Джеймса Конрана. У них также есть трехлетнюю дочь Айони Джеймс Конран. Поздравляем счастливую пару!
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