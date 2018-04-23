Коко Роша стала мамой во второй раз

Рассказываем про новоиспеченного члена семьи модели!

Четыре месяца назад мы рассказывали вам о том, что Коко и ее муж поделились новостью о скором прибавлении в семье. На днях модель выложила фото из роддома и написала, что родила мальчика, Ивера Имса. Кстати, у малыша уже появился свой аккаунт в Instagram — на него подписано уже более 8 000 подписчиков.

В 2010 году Коко вышла замуж за дизайнера интерьеров Джеймса Конрана. У них также есть трехлетнюю дочь Айони Джеймс Конран. Поздравляем счастливую пару!