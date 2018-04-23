В Костроме выбрали самых «скоростных» малышей

21 апреля в Костроме состоялись необычные соревнования: на чемпионате ползунков малыши преодолевали 4-метровую дистанцию на скорость. Соревнования проходят в городе третий раз, главная цель мероприятия — сплочение семьи. Поддержать маленьких спортсменов приходили бабушки, дедушки, братья и племянники, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

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Перед началом «забега» малыши «разогревались» на детской площадке. Очевидно, это альтернатива взрослой тренировке.

Начиналось все очень и очень серьезно: на детей надели номерки, ведущая объявила состав судейской коллегии, после чего грянул гимн РФ. Для оценки ползунков пригласили самого настоящего судью международной категории.

Затем пары соревнующихся выстроились на двух противоположных дорожках. Родителям разрешалось приманивать малышей чем угодно: шуршащими пакетами, телефонами, и даже связками ключей. Кстати, быстрее всего ползунки двигались к телефонам.

Призы могли получить не только участники, но и болельщики чемпионата. У каждого из малышей своя группа поддержки — мамы, папы, бабушки, дедушки и обязательно старшие братья или сестры.

Лидером в импровизированном «забеге» стала 8-месячная Ульяна Панченко . Малышка проползла дистанцию за 17 секунд. Второе и третье места достались Тимофею Солодкину и Марии Евсеевой. После объявления результатов на детей надели самые золотые медали. Юные спортсмены тут же опробовали их на зуб.

Это самые интересные соревнования, которые я судил. Впечатления удивительные. Дети не могут мухлевать, все эмоции написаны на лице. Это потрясающе, — рассказал Леонид КРУПИН, судья международной категории.