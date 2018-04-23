Ещё
Куйбышевский НПЗ поздравил детей с Днем книги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Куйбышевский НПЗ поздравил детей с Днем книги 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В качестве сундука выступила большая яркая коробка, в которой поместилось полсотни замечательных изданий — русские народные сказки, книги популярных детских авторов и, конечно же, сказки Александра Сергеевича Пушкина. Все это богатство собрали сами работники завода, вложив в него и частицу своей души. Ведь помимо слов знаменитых авторов, дети смогут прочитать и искренние пожелания сотрудников НПЗ, которые те написали прямо на форзацах подаренных книг.
Сами дарители и привезли «Сундук со сказками» в школу-интернат № 111, где обучается около 270 детей. Книги войдут в фонд школьной библиотеки, ее заведующая Ольга Политова отметила, что сказок, особенно в таких ярких изданиях, им как раз и не хватало, и заверила, что их с удовольствием будут читать даже старшеклассники.
Главной движущей силой благотворительной акции стали молодые специалисты Куйбышевского НПЗ. Решив не ограничиваться простой передачей книг, они устроили детям необычный урок. Конечно же, это был урок чтения, причем читали не ребята, а их новые старшие друзья. Декламировали стихи, которые помнили еще с детства, загадывали загадки. За правильный ответ ребята получали сладкие призы.
В итоге получился по-настоящему живой и веселый урок, понравившийся и детям, и взрослым. Молодой специалист завода Алексей Никишин рассказывает, что с большой радостью приехал в школу-интернат и что многие из подаренных книг с удовольствием перечитал бы и сам.
Благотворительная акция Куйбышевского НПЗ и фонда «ДетскиеДомики» — часть большой всероссийской акции «Добрая книга», она стала первым совместным проектом НПЗ и детского фонда, но по тому, как замечательно он прошел, можно надеяться, что далеко не последний.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Беременную герцогиню Кембриджскую Кэтрин доставили в больницу В Забайкалье матери, которая отравила спиртным маленькую дочь, вынесли приговор Малярия делает запах людей еще привлекательнее для комаров
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой59
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами15
Зачем женщинам нужен секс без оргазма21
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь10
Настя Каменских полностью разделась для фото118
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение